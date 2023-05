Frykter Saudi-overgang: – Skitner til ettermælet

Karim Benzema ryktes til Saudi-Arabia. Det kan skape store problemer for Real Madrid.

Denne uken har flere anerkjente medier og journalister meldt at Karim Benzema har fått et tilbud fra en klubb i Saudi-Arabia.

Det blir rapportert at en avgjørelse kan bli tatt av den franske superstjernen allerede torsdag denne uken.

Spekulasjonene kom som lyn fra klar himmel for mange. I alle fall for leder i Real Madrid Norge, Ruben Skjerping.

– Jeg ble overrasket, for dette var ikke noe vi få for oss i det hele tatt. Kontraktsforlengelsen med Real Madrid skulle jo være så godt som i orden. Jeg trodde de bare ikke hadde offentliggjort det.

TV 2s sportskommentator og LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg håper overgangen ikke blir noe av.

– Jeg syns det er veldig synd hvis det skjer. Det er et land med ekstremt mange grove, systematiske menneskerettighetsbrudd på samvittigheten. Fotballen i Saudi-Arabia er uløselig knyttet til regimet og er et politisk verktøy for en undertrykkende, autoritær stat, sier hun.

Cristiano Ronaldo er allerede i landet. Lionel Messi har fått et tilbud. Saudi-Arabia ser ut til å være den nye destinasjonen for aldrende stjerner.

– Jeg blir ikke overraska hvis vi ser flere forsøk på å lokke store stjerner til Saudi-Arabia i tiden fremover. Det vil være en ekstremt trist utvikling, men dessverre ikke overraskende.

TIL SAUDI? Cristiano Ronaldo er der allerede, men nå kan det også bli Karim Benzema. Foto: KAI PFAFFENBACH

Monsterlønn

Ifølge overgangsekspert Fabrizio Romano kan 35-åringen vente seg en lønn på nærmere 1,2 milliarder i året, mens AS mener det kan være snakk om 4,7 milliarder fordelt på to år.

– Jeg sliter veldig med å forstå hvorfor fotballspillere som allerede har tjent enorme summer er villige til å skitne til ettermælet sitt ved å gå til en liga som er så tett koblet mot et autoritært regime, sier Finstad Berg.

Skjerping i den norske supporterklubben er ikke enig, og har full aksept for at Benzema lar seg lokke.

– Han blir 36 i år. Han har vunnet absolutt alt, og vært i Real Madrid i 14 sesonger. Når han får dette sinnssyke økonomiske tilbudet, så er det forståelig at det kan være nok.



– Han har aldri bedt om lønnsøkning eller presset klubben på noe. Aldri brukt agenten opp mot klubben, og heller ingen drama, legger Skjerping til.



Bekymret

De fleste hadde nok tenkt at Benzema skulle fortsette i Real Madrid. Skulle det bli en avgang for han, vil det skape trøbbel for «Los Blancos».

– Da må de ut på spissjakt. Det har vært et spørsmål om tid uansett, men per dags dato har de ingen andre i troppen som kan fylle tomrommet etter Benzema. Hvis Benzema drar, kan det være Real Madrid går for en billig løsning denne sommeren, og så slår virkelig til med en storsignering på spissplass neste sommer, sier Finstad Berg.

KAN BLI ERSTATTER: Erling Braut Haaland fortsetter nok garantert i Manchester City neste sesong. Harry Kanes fremtid i Tottenham er derimot usikker. Foto: Mark Pain

I tillegg er det klart at Marco Asensio forsvinner i sommer. Da kan det potensielt bli mange målpoeng som ryker.

– Det skaper store utfordringer. Jeg er bekymret for spissplassen nå, og er redd en Benzema-avgang kan svi skikkelig, sier Ruben Skjerping.



Denne sesongen har ofte Rodrygo vikariert som midtspiss, med varierende hell.

Det optimale hadde utvilsomt vært å gå for Erling Braut Haaland eller Kylian Mbappé. Det virker imidlertid urealistisk denne sommeren. Da kan Harry Kane være det eneste alternativet av ypperste kvalitet.

– Han ville vært et åpenbart valg. Men Real har ikke utømmelig pengesekk, og det vil koste for noen gode sesonger til. Han vil være god på kort sikt, men det er andre som utvilsomt er bedre på lang sikt, sier han.