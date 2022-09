Frykter de må stenge anlegget: – En tragedie

– Jeg synes det er tragisk. Latterlig og tragisk, sier Cornelia Fladberg til TV 2.

Lyn-spilleren er brennende engasjert når hun blir spurt om Toppserie-klubbens situasjon. Fladberg og lagvenninnene står i fare for å ikke få trent ordentlig når frosten kommer.

Per dags dato er klubben ikke i nærheten av å ha råd.

Lyn er ikke alene.

130 anlegg

Forrige uke la regjeringen frem et forslag til økt strømstøtte for idrettslag og foreninger. I det forslaget er ikke andre energiformer enn elektrisitet nevnt.

Norges Idrettsforbund anslår at rundt 130 anlegg landet rundt blir oppvarmet av gass, men i regjeringens forslag får altså ingen av disse kompensasjon. Selv om gassprisene også er skyhøye.

Flere idrettslag TV 2 har vært i kontakt med frykter at de må stenge anleggene som bruker gass som varmekilde i vinter.

GASS: Daglig leder i Lyn, Morten Berge, viser frem anlegget som vanligvis sørger for frostfrie kunstgressbaner om vinteren. Foto: Martin Leigland / TV 2

Da banene ble bygget for 15 år siden, ble Lyn oppfordret av myndighetene til å velge gass som varmekilde.

– Jeg synes det er helt tragisk at regjeringen nå ikke kan likestille de energiformene som brukes, sier Morten Berge, daglig leder i Lyn.

Dyr i drift

Klubben brukte opp mesteparten av de budsjetterte kronene på undervarme allerede i vår. Derfor har de allerede nå besluttet at de ikke kan holde banen varm i vinter. De har ikke råd.

For to år siden måtte Lyn ut med 500.000 kroner for å drifte banen i vintermånedene, i år vil den samme driften koste klubben mellom 1,5 og to millioner.

– Det er en grusom økning. Vi har ingen måter å hente inn de pengene på. Det eneste vi kan gjøre er å skru opp prisen på kontingentene, og de tør ikke vi å skru opp noe mer, sier Berge.

I DET BLÅ: Lyn-spillerne aner ikke hvordan vinteren blir seende ut. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Derfor skrur de undervarmeanlegget av. Eller mer presist: De skrur temperaturen (nesten) helt ned.

Hele systemet risikerer nemlig å bli ødelagt dersom de skrur det helt av. Klubben må altså holde det gående, men på så lave temperaturer at frosten ikke vil forsvinne fra banene.

Klubben må bruke minst mulig strøm, samtidig som de må bruke nok til at de slipper å bruke millioner på nytt varmeanlegg.

– Så vi kommer til å fyre for kråkene, sier Berge.

Får store konsekvenser

Uansett vil banene ved kuldegrader bli så harde at klubbens eldste lag, deriblant Toppserie-laget, ikke kan trene på dem. Banene blir for harde, skaderisikoen for stor.

Kommer det ingen ordning, aner ikke Lyn hvor de trener i vinter.

BEKYMRET: Kristin Holmen (t.v) og Cornelia Fladberg spiller på Lyns toppserielag. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Dette er ikke er vår feil. For oss som klubb er dette kjempekritisk, sier Lyn-trener Tom Stenvoll.

– Vi kan ikke trene her hvis det er steinhardt. Det er veldig skummelt med tanke på skader, sier Lyn-spiller Kristin Holmen.

– Lyn er en stor klubb med så mange som bruker banen. Helt fra bredde til Toppserie-nivå. Det er kjipt og litt uforståelig at det ikke gis strømstøtte til oss, fortsetter Holmen.

Om vinteren blir kald og snøen laver ned allerede fra november, vil også klubbens yngste spillere risikere å miste treningstilbudet sitt.

– Det er en tragedie at en idrettsklubb, etter to år med pandemi, skal slite så hardt økonomisk at det blir vanskelig å gi gode rammevilkår for barn og unge, sier daglig leder Berge, som anslår at 1000 til 1500 barn og unge bruker banene hver uke.

FORTVILET: Berge er bekymret for at mange fotballspillere vil miste treningstilbudet sitt i vinter. Foto: Martin Leigland / TV 2

Vil legge press på myndighetene

Under «Åpen time» tidligere denne uken, fortalte presidenten i Norges Idrettsforbund, Berit Kjøll, at hun fortsatt ikke er helt fornøyd med den foreslåtte strømstøtteordningen fra regjeringen.

Hun vil at ordningen også skal gjelde for idrettslag som bruker gass som energikilde.

– Så vi må fortsette å legge press på myndighetene, både regjeringen og Stortinget, for å få gjennom det vi mener er åpenbare mangler i ordningen, sa hun.

Morten Berge i Lyn har selv sendt en e-post til Kulturdepartementet for å informere om den prekære situasjonen Lyn og mange andre står i.

– Når vi ser hvor mye myndighetene tjener på strøm, olje og gass, kan jeg ikke skjønne at noen av de inntektene kan gis til idretten og frivilligheten i Norge.