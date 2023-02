Frustrert Sørloth raste mot dommeren: – Det er håpløst

Real Sociedad - Celta 1-1 (1-0)

Det var en helnorsk duell i LaLiga da Real Sociedad og Alexander Sørloth tok imot Celta Vigo og Alexander Sørloth.

Sørloth og co. klarte ikke å innfri forventningspresset, og klarte bare 1-1 etter at Robin Le Normand scoret selvmål på overtid.

– Vi er bedre enn Celta i de første 80 minuttene, så er det synd at vi ikke få flere mål. Vi skal punktere kampen, for med bare 1-0 så blir kaos på slutten. De blir heldige og scorer, sier Sørloth til TV 2.

Sammendrag: Real Sociedad - Celta 1-1

Han gikk målløs av banen etter en god periode i LaLiga, og var ikke veldig blid etter kampen.

I 2. omgang trodde han fikk sjansen alene med keeper. Men i stedet for å gi ham den fordelen, blåste dommeren heller frispark etter en felling til Real Sociedad.

Det frustrerte Sørloth, som snakket på seg gult kort.

– Det er håpløst av dommeren og jeg skjønner ikke at han ikke klarer å se fordelen av spillet. Det er ikke første gang det skjer heller. Veldig frustrerende. Så kommer jeg med noen gloser og gir gult kort, noe som er helt utrolig.

Hvem vet, plutselig kunne den sjansen gitt 2-0 og sikret tre poeng. I stedet for glapp en gylden mulighet til å øke luken på tabellen i kampen om Champions League.

– Det er det som er målet vårt denne sesongen, og da er det synd på slike kamper at vi ikke klarer tre poeng, sier en skuffet Sørloth.

Sørloth kjeftet på seg kort etter frarøvet sjanse

Forstår ikke byttet

Også Jørgen Strand Larsen markerte seg på Reale Arena.

Celta-spissen fikk sjansen fra start, og kom seg til flere gode muligheter. Først fikk til en god heading som keeper reddet, før han senere i 1. omgang ble spilt alene gjennom, men på skrått hold ble vinkelen på mål for spiss.

23-åringen ble byttet ut i pausen. Det stusset Sørloth over.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han ble byttet ut i pausen, jeg syns han gjorde det bra i 1. omgangen. Det var artig å spille mot ham, sier han.

Strand Larsen ville selv ikke stille opp etter kampen.

Alexander Sørloth syns likevel det var artig å spille mot den eneste andre nordmannen som er i LaLiga.

– Alltid hyggelig å se en landslagskompis, det var fint det. Vi snakker litt her og der, men mest på landslagssamling selvfølgelig. Vi har litt kontakt, sier han.

LANDSLAGET: Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen har kontakt i Spania. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Sløseri

Hjemmelaget fikk en glimrende start på kampen. og Mikel Oyarzabal banket inn ledelsen for Real Sociedad.

Da så Real Sociedad ut til å ha full kontroll på kampen, men Celta hadde sine farligheter - blant annet ved de to Strand Larsen-mulighetene.

Etter de to store sjansene fikk ikke Strand Larsen en ny sjanse, og ble byttet ut i pausen.

SLØSTE: Jørgen Strand Larsen burde nok ha scoret mot Real Sociedad.

Men kanskje skulle 23-åringen blitt på banen, for Celta brant enda større sjanser. Rot i bakre rekker gjorde at stjernen Iago Aspas kunne bare heade inn utligningen på åpent mål, men fra to meter traff han stolpen.

Met et kvarter før slutt måtte Celta ned i ti mann etter at Renato Tapia taklet - og snakket på seg to gule og ble utvist.

Like før full tid ble også Sørloth tatt av banen.

På overtid røk imidlertid seieren for Reak Sociedad. Først var Alex Remiro langt ute, og Iago Aspas skøyt fra langt hold. Men ballen gikk centimetere utenfor.

Men målet kom til slutt for Celta. Robin Le Normand var uheldig og slo ballen i eget mål.

Det ble ingen norske scoringer, og dermed står fortsatt Sørloth med sine ni mål, mens Strand Larsen har to scoringer i LaLiga.