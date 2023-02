Frustrert Sørloth mistet seier på overtid – Strand Larsen sløste med sjansene

Real Sociedad - Celta 1-1 (1-0)

Det var en helnorsk duell i LaLiga da Real Sociedad og Alexander Sørloth tok imot Celta Vigo og Alexander Sørloth.

Sørloth og co. klarte ikke å innfri forventningspresset, og klarte bare 1-1 etter at Robin Le Normand scoret selvmål på overtid.

Men nordmennene markerte seg. Sørloth mente dommerne snøt han både for en stor sjanse og straffespark, mens Strand Larsen bommet på mulighetene han fikk.

Det ble ingen norske scoringer, og dermed står fortsatt Sørloth med sine ni mål, mens Strand Larsen har to scoringer i LaLiga.

Mål: Oyarzabal (SOC) 1-0 (5)

Sløseri

Hjemmelaget fikk en glimrende start på kampen. og Mikel Oyarzabal banket inn ledelsen for Real Sociedad.

SLØSTE: Jørgen Strand Larsen burde nok ha scoret mot Real Sociedad.

Da så Real Sociedad ut til å ha full kontroll på kampen, men Celta hadde sine farligheter. Nærmest var Strand Larsen som fikk til en god heading som keeper reddet.

Haldenseren fikk en ny, stor mulighet da han ble spilt alene gjennom, men på skrått hold ble vinkelen på mål for spiss.

Etter de to store sjansene fikk ikke Strand Larsen en ny sjanse, og ble byttet ut i pausen.

Men kanskje skulle 23-åringen blitt på banen, for Celta brant enda større sjanser. Rot i bakre rekker gjorde at stjernen Iago Aspas kunne bare heade inn utligningen på åpent mål, men fra to meter traff han stolpen.

Irritert Sørloth

Sørloth markerte seg mer i 2. omgang, og han trodde han fikk sjansen alene med keeper. Men i stedet for å gi han den fordelen, blåste dommeren heller frispark etter en felling til Real Sociedad.

Sørloth kjeftet på seg kort etter frarøvet sjanse

Det frustrerte Sørloth, som snakket på seg gult kort.

Senere i omgangen ropte han på straffe, men heller ikke denne gangen ble hans bønner hørt.

Like før full tid ble også Sørloth tatt av banen. Da var Celta nede i ti mann etter at Renato Tapia taklet - og snakket på seg to gule og ble utvist.

På overtid røk imidlertid seieren. Først var Alex Remiro langt ute, og Iago Aspas skøyt fra langt hold. Men ballen gikk centimetere utenfor.

Men målet kom til slutt for Celta. Robin Le Normand var uheldig og slo ballen i eget mål.