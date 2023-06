Frustrert Haaland: – Kunne blitt mer

Norge – Kypros 3–1 (1–0)

Landslaget slo tilbake etter Skottland-smellen, og hadde ingen problemer med å slå Kypros på Ullevaal.

Ola Solbakken startet scoringsballet, før Erling Braut Haaland scoret to kjappe mål i 2. omgang. Sammen med Martin Ødegaard briljerte de to norske stjernene.

– Kjekk kveld og bra reaksjon. Det handlet om å restarte og se fremover på neste, og hva du kan få gjort noe med, sier Braut Haaland til TV 2, og sikter til Skottland-fadesen på søndag.



– Det hadde hørtes bedre ut med 25 mål, men sånn er det. Vi får jobbe på, sier han.

Samarbeidet med Ødegaard bar virkelig frukter, men Haaland skulle gjerne fått til enda mer. De to kombinerte flott på 3-0-scoringen.

– Det sitter bra, men det kunne blitt mer også. Det viktigste er å vinne til syvende og sist, det gjør vi, og det er det viktigste, sier han.



Ødegaard roser kompisen.

– Det er deilig at vi finner linken. Han er fantastisk å spille med, han tar alltid de rette løpene, er aldri i offside. Alltid farlig, så det er en drøm å spille bak ham, sier Ødegaard om samarbeidet.



Etter en skuffende lørdagskveld på Ullevaal mot Skottland, var det tydelig at landslaget ville gi publikumet en bedre opplevelse.

– Det er viktig selvfølgelig å vise til de som kommer på kamp at vi kan levere. Det betyr mye at folk kommer og ser på, det setter vi stor pris på, sier Haaland.



Ville slå tilbake

Ødegaard sier det var viktig å slå tilbake.

– Det viktigste var å slå tilbake og å vise en reaksjon, Det gjør vi, og det er jeg stolt over. Men Skottland svir enda, sier kapteinen.

– Det har vært noen brutale dager, for å være ærlig. Vi følte vi skylte det norske folk en helt annen side i dag. Vi ville vise at vi ikke er fornøyd med det som har skjedd, sier han.



Tre fikk debuten

Mot slutten av kampen lot Ståle Solbakken tre spillerne få debuten sin for landslaget: Brice Wembangomo, Kristoffer Velde og Bård Finne.

På overtid scoret Kypros et trøstemål. Norge vant 3–1 over Kypros, og får sin første seier i kvalifiseringen.

– Jeg er imponert over at gutta klarer å mobilisere som de gjør første 25–30. Vi skaper veldig mange sjanser, men er dårlig uttelling. Vi er i den stimen at vi har vanskelig med å score, sier Solbakken til TV 2.

Erling Braut Haalands to mål gjør at han har scoret 24 for landslaget. dermed passerte han Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær, og står likt med John Carew.

– Det var som bestilt. Vi var nødt til å gjøre det for publikum og oss selv. Vi skaper mange sjanser, spiller god fotball og vinner. Veldig deilig, sier Alexander Sørloth til TV 2.

Dominans fra start

Allerede etter 15 sekunder kunne man se antydningen til kombinasjonene mellom Ødegaard og Haaland, men pasningen fra kapteinen i retning bakrom var ikke presis nok.

Den første store, norske sjansen fikk Stefan Strandberg. VIF-stopperen headet ballen rett over mål på en corner.

Så ble det sjansebonanza. Patrick Bergs skudd fra åtte meter ble avverget fra keeper, mens Birger Meling avslutning kort tid etter gikk i stolpen.

Sjansesløseri har vært en gjennomgangsmelodi så langt i kvalifiseringen, men etter elleve minutter satt ballen i nettet.

Alexander Sørloth chippet ballen over feltet, og på bakerste stolpe stile Ola Solbakken inn siktet. Roma-spilleren traff rent, og ballen suste i mål. Et vakkert første mål i landslagsdrakt.

– Jeg vet at Erling trekker til seg oppmerksomheten i boksen. Da står jeg helt alene, og det er bare å smelle den i lengste. Jeg traff godt.



– Se det deilige, perfekte og tekniske treffet, utropte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.



Norge dominerte totalt, og midtveis i 1. omgangen hadde Kypros bare fullført 21 pasninger.

Halvtimen spilt, og Norges superduo holdt på å spille seg fram til et vakkert mål. Ødegaard chippet ballen gjennom til Haaland, men jærbuens kraftfulle avslutning gikk rett på Kypros-keeper Joel Mall.

Ødegaard fortsatte å strø rundt seg med presise gjennombruddspasninger, og like før pause ble Fredrik Aursnes spilt igjennom. Benfica-profilen traff imidlertid stolpen.

Ikke langt uti 2. omgang fikk Norge straffe etter hands fra Kypros. Erling Braut Haaland var selvfølgelig sikker, og doblet ledelsen.

Hans 23 landslagsmål, det samme antallet som Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær.

Noen få minutter senere var Haaland frempå igjen, og skulle passere de to spisslegende.

Endelig satt kombinasjonen mellom Premier League-stjernene, og Ødegaards nye, gode stikker satt. Haaland trillet inn sitt 24. mål. Det er samme antall som John Carew.

Slutten bar preg av mange bytter offensivt for Norge, som hadde full kontroll.