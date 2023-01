Frustrasjon for Arsenal og Ødegaard i toppkamp

Arsenal - Newcastle 0-0

Arsenal har hatt en sterk sesong så langt og skaffet seg solid ledelse i Premier League. Mot Newcastle møtte de veggen.

En målløs førsteomgang hvor begge lag måtte tåle gule kort gjorde The Gunners tydelig frustrert i egen storstue.

Selv om Arsenal hadde ballen store deler av kampen klarte de ikke bryte gjennom Newcastles sterke forsvar, som har sluppet gjennom bare 11 mål på 17 kamper.

Det endte med poengdeling i London.

– Hvis du tenkte før kampen at Arsenal trenger en spiss, så tenker du det i alle fall nå, sa tidligere Manchester United-spiller Gary Neville til Sky Sports.

Brede Hangeland mente at London-laget likevel spilte en god kamp.

– Arsenal spiller godt, men det er Newcastle som gjør at de ikke tar tre poeng, sa Hangeland i Viaplays studiosending.

Newcastle ligger nå kun ett poeng under Manchester City på på tabellen og kan dermed smykke seg med en foreløpig tredjeplass. Møtet på Emirates viser at gjestene virkelig har meldt seg inn i kampen om topp fire.

– Han hadde vært storfornøyd

Martin Ødegaard ga likevel alt, og allerede etter tre minutter gjorde drammenseren seg bemerket.

Da Xhaka fant Martinelli var gjestene i fare. Ballen var kort innom en Newcastle-forsvarer før ballen ble sendt til Ødegaard som skjøt over mål.

Etter seks minutter hadde Arsenal allerede hatt fem muligheter til å ta ledelsen.

20 minutter senere sto det fremdeles 0-0. Neville så likevel positivt på Newcastles utvikling.

– Det skjer ikke helt for Newcastle med tanke på angrep, men hvis Eddie Howe (Newcastles manager) hadde visst at det kom til å se slik ut 26 minutter inn etter de første fem hadde han vært storfornøyd, sa Neville til Sky Sports.

Like før første omgang var historie regnet det gule kort. Tempoet i kampen var skrudd opp betraktelig, og dommer delte ut fem gule kort på 15 minutter.

Likevel sto det målløst til pause.

Hardt forsvar

I andre omgang viste gjestene at de mente alvor.

Newcastle forsvarte boksen med nebb og klør. Arsenal hadde ny skudd, men kun ett av de nærmet seg mål. De fleste forsøkene ble blokkert av en forsvarsspiller.

Arsenals største sjanse etter 79 minutter var det igjen Ødegaard som sto for. 24-åringen sendte ballen mot Xhaka som ikke klarte å fullføre. Nordmannen var tydelig frustrert på Emirates.

Fire minutter har Edward Nketiah et hederlig forsøk på å punktere kampen. Newcastles keeper Nick Pope svarte med en god redning som sørget for at lagene fremdeles sto likt.

Fem minutter ble lagt til ved fulltid, men ingen av lagene fikk skapt det de håpet på.