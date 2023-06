Frir til folket for å få råd til spillerkjøp

Se LSK Kvinner - Vålerenga kl. 18:30 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

Avaldsnes er på sisteplass i Toppserien, og vil gjerne styrke spillerstallen før høstsesongen.

For å ha råd til å gjøre det, har de opprettet en innsamlingsaksjon via «Spleis».

Det er en tjeneste hvor privatpersoner og organisasjoner kan samle inn penger til ulike formål.

– Vi var ute og spiste med trenere og styret. Da snakket vi om forskjellige grep vi kunne gjøre for å bedre økonomien. Fysioterapeuten vår hadde sett en ishockey-klubb som hadde gjort det før, sier styreleder i klubben, Kjersti Jakobsen.

Da var valget enkelt for et klubben som gjerne er kjent for å bryte med normalen.

– Vi tenkte la oss prøvde det, det er verdt et forsøk, sier Jacobsen.

Behov for forsterkning

Karmøy-laget har plukket poeng fra både Vålerenga, Brann og Rosenborg, men har slitt stort mot lagene rundt dem på tabellen.

I tillegg er flere spillere forsvunnet ut. Vikar-keeper Kelsey Daugherty har dratt tilbake til USA, mens viktige Cille Nilsen straks forsvinner til Rosenborg.

Derfor kan en forsterkning være helt avgjørende om ikke Avaldsnes skal spille i 1. divisjon for første gang på over ti år neste sesong.

I skrivende stund har det blitt samlet inn litt over 20.000 kroner.

– Jeg vet ikke helt hva vi forventer, men vi håper å samle inn litt. Enten tenner folk på det, eller så gjør de det ikke, sier styrelederen.



De har sett et tak på 500.000 kroner på aksjonen.

FORSVINNER STRAKS: Cille Nilsen har signert for Rosenborg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ingen negative reaksjoner

Avaldsnes legger ikke skjul på de sliter med økonomien. De må lage en handlingsplan for å innfri Norges fotballforbunds krav.

Om ikke det skjer, risikerer Avaldsnes poengtrekk. Det er i så fall svært kritisk for John Arne Riise og co.

Men innsamlingsaksjonen er altså øremerket til spillerkjøp. Får de nok midler på plass til en forsterkning, kommer nysigneringen til å bli omtalt som «Folkets spiller».

Spleis blir ofte brukt til innsamling av veldedige formål eller for trengende som er avhengig av pengestøtte.

– Vi har ikke fått noen negative reaksjoner. Det er frivillig å gi. Det er jo bare ment som en gøy og positiv ting å gi. Og for oss er jo dette viktig, sier Kjersti Jakobsen.