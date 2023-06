Freser mot SAS: – En skam

Arna-Bjørnar tapte 0-4 for Rosenborg lørdag. Etter planen skulle de ha reist hjem til Bergen søndag, men på grunn av to flykanselleringer er laget fortatt på Værnes.



Lagleder Bjarte Christensen forteller til TV 2 at de har fått et nytt fly mandag kveld kl. 21.00.



– Jeg vet jo at SAS alltid får booket oss om, det er for så vidt greit, sier han.



Men her oppstod det problemer for Arna-Bjørnar.

– Det kommer en melding om at vi må ordne overnatting selv, og det er en utfordring for et fotballag med unge spillere uten cash, forteller Christensen.



– Hvilke konsekvenser har dette for dere?



– Restitusjonen blir jo helt forferdelig. Noen av disse jentene skal gjøre seg klar til å spille første runde i J-19-NM på onsdag. En annen konsekvens er oppladning til eksamen for de det gjelder.

I TRONDHEIM: Arna-Bjørnar har enda ikke kommet seg hjem fra Trondheim etter kampen mot Rosenborg lørdag. Foto: Bjarte Christensen.

Christensen er kritisk til SAS.



– De etterlater oss til oss selv. Dette er en skam for et seriøst selskap, og det skuffer veldig.



Han forteller at de yngste spillerne ordnet seg en ungdomsbillett med Norwegian, slik at de som skulle ha eksamen kom seg på skolen.



– Men det er klart at dette går utover oppladningen: Lite søvn, man er utslitt og har egentlig ventet en hel dag, sier Christensen om spillerne som hadde eksamen mandag.



Dette sier SAS

Pressesjef i SAS, Tonje Sund, forteller at det var tekniske problemer på to ulike fly som førte til kanselleringene.

– De har rett og slett hatt maksimal uflaks, sier hun til TV 2.



– Avhengig av både når på døgnet og når i uka det er, er det ulik bemanning på plass på de ulike stasjonene rundt i verden. Det hender at når det skjer uforutsette ting, må man ordne overnatting selv, utdyper Sund.



Hun forteller videre at utgiftene for overnatting vil bli refundert.

– Det er selvfølgelig utgifter som vil bli dekket når det, som i dette tilfellet, er kanselleringer som fører til ekstra overnatting. Da hender det at man må ordne overnattingen selv, og så tar man kontakt med oss etterpå for refusjon, sier Sund.



– Forstår du frustrasjonen til Arna-Bjørnar rundt uforutsette utlegg?



– Jeg forstår det er krevende når du står på en flyplass en søndag med et stort fotballag. Jeg har selv barn som driver med idrett, og jeg har full forståelse for dette.