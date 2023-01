Freser mot Chelsea: – De gjør spilleren helt sprø

Argentinas ferske verdensmester Enzo Fernández skapte irritasjon da han reiste tilbake til hjemlandet for å feire nyttår uten å få tillatelse fra Benfica. Han ble bøtelagt for å ha droppet to treninger uten tillatelse.

Nå har imidlertid Benficas irritasjon rettet seg mot Chelsea, som den siste tiden har forsøkt å kjøpe 21-åringen.

Problemet er at Chelsea inntil videre ikke ønsker å betale utkjøpsklausulen på 1,29 milliarder norske kroner.

Ifølge britiske medier ønsker Chelsea, anført av klubbeier Todd Boehly, å betale overgangssummen over en treårsperiode for å unngå å bli rammet av Financial Fair Play-reglene, skriver The Daily Mirror.

Benfica står imidlertid fast på at de vil ha hele overgangssummen for Fernández umiddelbart, og freser nå mot Chelseas fremgangsmåte.

– Alle vet om klausulen

Benfica-manager Roger Schmidt kom med kraftige beskyldninger mot Premier League-giganten på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Som jeg har sagt mange ganger så ønsker vi ikke å selge Enzo Fernández. Ingen i klubben ønsker å selge ham. Verken meg eller presidenten. Ingen, slo Schmidt fast, og fortsatte sin tirade:

– Vi vet, og alle vet at han har en utkjøpsklausul i sin kontrakt. Om spilleren ønsker å forlate klubben, og noen kommer og møter utkjøpsklausulen, så kan vi selvsagt ikke gjøre noe. Så da vil vi kanskje miste spilleren, poengterte han.

Så rettet han skytset direkte mot Chelsea.

– Det er en klubb som ønsker å kjøpe vår spiller. De vet at vi ikke ønsker å selge spilleren. Så forsøker de å få spilleren over på sin side, selv om de vet at de kun kan få denne spilleren om de betaler utkjøpsklausulen, gjentok han.

– Det Chelsea gjør, som ønsker å kjøpe Enzo, er respektløst mot alle oss her, mot Benfica, og jeg kan ikke akseptere det de gjør, mente Benfica-treneren.

FERSK VERDENSMESTER: Enzo Fernández. Foto: KAI PFAFFENBACH

– De gjør spilleren helt sprø

Roger Schmidt gikk langt i å antyde at Chelsea manipulerer den 21 år gamle argentinske verdensmesteren.

– De gjør spilleren helt sprø, og later som om de ikke kan betale utkjøpsklausulen. Så, senere, så vil de forhandle. Jeg tror dere alle ser at dette ikke skaper et godt forhold mellom to klubber, slo han fast.

Fernández kom til Benfica fra River Plate for bare seks måneder siden. Han har kontrakt med Benfica ut sesongen 2027. Chelsea har foreløpig ikke svart på utspillet fra Benficas trener Roger Schmidt.