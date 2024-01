Fransk storklubb kan spolere Glimts plan

Tidligere denne uken kunne TV 2 erfare at Bodø/Glimt ønsker å hente hjem Jens Petter Hauge (24).

Kjetil Knutsen og co. ser imidlertid ut til å få konkurranse om kantspillerens signatur.

Den tyske journalisten Florian Plettenberg, som jobber for Sky Sports, skriver på X at Ligue 1-klubben Toulouse har meldt seg på i kampen om 24-åringen.

Samtaler mellom klubbene skal ha funnet sted ifølge Plettenberg, og flere klubber har forhørt seg om Hauge.

TIL FRANKRIKE?: Flere klubber jakter Hauges signatur. Foto: Johanna Säll / BILDBYRÅN

The Telegraph skriver at Liverpool vil møte kamp i jakten på Jürgen Klopps erstatter.

Bayer Leverkusen-manager Xabi Alonso tiltrekker seg interesse fra Bayern München, mens Brighton-sjef Roberto De Zerbi er på ønskelisten til Manchester United – dersom Erik ten Hag får sparken.

Sky Germany skriver at Leverkusen er sikre på at Alonso blir i klubben til tross for interessen fra Liverpool.

Chelsea ønsker å hente Crystal Palace-juvelen Michael Olise (22), men franskmannen foretrekker en overgang til Manchester United, ifølge Football London.

Den franske avisen L’Équipe melder at Lyon ønsker å hente Premier League-duoen Pierre-Emile Højbjerg og Arnaut Danjuma. Sistnevnte er på lån til Everton fra Villarreal.

Leeds jakter opprykk, og har gjort et framstøt for å sikre seg Evertons Ben Godfrey på lån ifølge Football Insider.