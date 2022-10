Fransk nettsted: PSG med svertekampanje mot Mbappé

Det franske gravenettstedet Mediapart hevder å sitte på en 50 siders rapport som kommer med svært oppsiktsvekkende avsløringer.

Ifølge Mediapart brukte Paris Saint-Germain et byrå for å drive påvirkningsarbeid og svertekampanjer digitalt fra 2018 til 2020.

PSG skal ha brukt byrået mot egne spillere. Da Kylian Mbappé åpnet for et klubbskifte våren 2019, skal PSG satt i gang byrået med å sverte Mbappé med en Twitter-konto med nesten 10.000 følgere.

Byrået Digital Big Brother bekrefter at de har hatt en avtale med PSG, men de ønsker ikke å kommentere på konkrete digitale operasjoner.

Mbappé-notat vekker oppsikt

PSG avviser avsløringen til Mediapart.

– Vi har brukt det siste året på å forlenge med Mbappé. Han har fått den største kontrakten i verdensidretten, og president Macron har involvert seg. Så tror du at vi samtidig har trollet ham? sier en kilde fra Paris Saint-Germain til radiokanalen RMC.

Den utskjelte midtbanespilleren Adrien Rabiot, som nå spiller i Juventus, skal også ha vært utsatt for PSG digitale hær.

Avsløringen til Mediapart kommer dagen etter at Marca og flere andre medier meldte at Mbappé ønsker seg bort fra Paris Saint-Germain – fem måneder etter at han forlenget avtalen med hovedstadslaget.

Årsaken skal være flere løftebrudd siden kontraktsforlengelsen.

Paris Saint-Germains sportsdirektør Luís Campos avviste imidlertid Mbappé-ryktene overfor franske Canal+ like før tirsdagens Champions League-kamp mot Benfica. Kampen endte for øvrig 1-1 etter at Kylian Mbappé scoret PSGs mål på straffespark.

– Det er veldig trøttende å forholde oss til dette greiene tre-fire måneder etter at han skrev under ny kontrakt. Det skulle i hvert fall vært enden på sagaen for noen år, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Champions League-studio.

– Jeg tror litt av utfordringen i PSG er at de har Neymar og Lionel Messi, som er veldig tette og gode kompiser. Hvordan passer Mbappé inn i det bildet? Kanskje han egentlig ville til Real Madrid, men det var et stort press – til og med politisk press – om å forlenge. Når han ser Erling Braut Haaland få all oppmerksomheten i Premier League, kanskje han tenker at den franske ligaen er for liten til å matche det, og at han da tenker at Real Madrid hadde vært det riktige, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.