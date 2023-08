Fransk klubb inn i kampen om Braut Brunes – blir trolig solgt for over 20 millioner

NÆRMER SEG OVERGANG: Jonatan Braut Brunes kan ha spilt sin siste kamp for Strømsgodset. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Strømsgodset-spissen nærmer seg for alvor en overgang ut i Europa.

Ifølge TV 2s opplysninger har den franske Ligue 1-klubben Le Havre kastet seg inn i budkrigen rundt Jonatan Braut Brunes (23).

Den nyopprykkede klubben, som vant Ligue 2 forrige sesong, skal ha lagt over 20 millioner kroner på bordet i et forsøk på å kjøpe spissen som har scoret seks mål og levert to målgivende pasninger i Eliteserien denne sesongen.

Fra før har de belgiske klubbene OH Leuven og Kortrijk lagt inn bud på Braut Brunes, slik Nettavisen har omtalt.

Kortrijk skal allerede være ute av dansen, så det står mellom Leuven og Le Havre.

Hvilken av klubbene som leder an i jakten på Erling Braut Haalands fetter, er for øyeblikket uklart. Akkurat nå er det ene like sannsynlig som det andre.

Men etter å ha overveid situasjonen den siste uken, skal Strømsgodset nå være villige til å selge 23-åringen. Slik TV 2 forstår det, er en overgang høyst sannsynlig.

– Det er en barndomsdrøm å ha denne interessen rundt seg. Det er smigrende, sier Braut Brunes til TV 2.

– Hvor lenge er du Strømsgodset-spiller nå, tror du?

– Det er vanskelig å si noe om det. Per dags dato er jeg Godset-spiller og fokuserer på hverdagen her.

– Kan du ha spilt din siste kamp for Godset?

– Det er mulig. Man vet aldri. Vi får se. Jeg er Godset-spiller, så jeg kan ikke si noe mer enn det, sier Braut Brunes.

Han beskriver det som en «selvtillitsboost» å ha europeiske klubber på nakken.

– Det er en bekreftelse på at du er en god spiller, sier han.

Annet enn at det pågår forhandlinger, ønsker han ikke å si noe konkret om klubbene som er ute etter ham.

Sportssjef Jostein Flo og daglig leder Magne Jordan Nilsen i Strømsgodset har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke Braut Brunes' agent Atta Aneke.