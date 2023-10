Fransk hyllest av Ødegaard: – Veldig vakker

BONJOUR, MARTIN: Tirsdag leder Martin Ødegaard sitt Arsenal borte mot franske Lens. Her på trening i London dagen før. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

LENS (TV 2): Martin Ødegaard (24) er tilbake i Frankrike syv år etter at en låneavtale gikk i vasken. Nå med en helt annen merkelapp.

Sent mandag kveld landet Ødegaard i Frankrike etter å ha ventet på flyplassen i Luton i over fem timer på grunn av dårlig vær som førte til en kraftig forsinkelse av flyturen over den engelske kanal.

I fotballsammenheng er det første gang han reiser tilbake til landet på syv år. Da kunne nemlig karrieren hans tatt en annen vending.

Kunne gått til Lens

I 2016 ble en da 17 år gammel Ødegaard observert på Roazhon Park, hjemmebanen til franske Rennes, som jobbet med å signere ham på en låneavtale.

Den gangen gikk avtalen i vasken, ifølge daværende sportsdirektør Mikaël Silvestre fordi nordmannen ikke ennå hadde fylt 18 år, og at Real Madrid fryktet at de brøt FIFAs reglement for mindreårige spillere.

Isteden ble Ødegaard utlånt til nederlandske Heerenveen i januar 2017. Siden har han også vært utlånt til Vitesse, Real Sociedad og Arsenal, som for drøye to år siden kjøpte ham ut av Real Madrid-kontrakten for godt.

Når Ødegaard nå returnerer til Frankrike for å møte Lens i Champions League, er det med etablert status som en av verdens beste spillere. Han er nominert til Ballon d'Or og har nettopp signert en kontrakt som ifølge The Athletic gjør ham til Arsenals best betalte spiller.

I presserommet på Stade Bollaert-Delelis, der tirsdagens kamp spilles, er det bred konsensus om at Ødegaard er den viktigste mannen å ta ut dersom Lens skal klare å holde Arsenal i sjakk.

Men trener Franck Haise bare rister på hodet og ler da TV 2 spør om planen for å begrense den norske playmakerens innflytelse:

– Du tror vel ikke at jeg kommer til å forklare hva vi skal gjøre for å prøve å stoppe ham, eller i hvert fall det vi skal prøve å gjøre?



Haise er samtidig full av lovord om Ødegaard, som av tidligere Frankrike- og Arsenal-spiller Emmanuel Petit ble sammenlignet med landets største fotballegende Zinédine Zidane i et intervju med Viaplay nylig.

– Han er en veldig, veldig god spiller. En helt super spiller, sier Haise til TV 2 om Ødegaard.

Han fortsetter:

– I tillegg til hans åpenbare tekniske kvalitet, er det noe som slår meg som veldig interessant ved ham: Intelligensen hans. Spillforståelsen hans, kombinert med teknikken og hvor begavet han er.

– Han er en veldig, veldig vakker spiller, sier Lens-treneren.

Sammen med sin franske lagkamerat William Saliba pryder Ødegaard forsiden av sportsavisen L'Équipe på kampdag i Frankrike, der avisen oppfordrer Lens til å ryste gruppefavorittene fra London:

Foto: Arilas Berg Ould-Saada / TV 2

Ødegaard eller Bellingham?

I forkant av midtukens Champions League-runde har TV 2 stilt spørsmålet om hvem som er best av Martin Ødegaard og Jude Bellingham.

TV 2s fotballekspert Erik Thorsvedt mener at det er et spørsmål med flere svar.

– Begge er helt enorme. Man må se hvor de spiller. Jeg tror Ødegaard er den beste for Arsenal. Han har vært der en stund, funnet sin posisjon og har en manager som elsker ham og dyrker ham i den rollen han er aller best i. Jeg tror ikke Arsenal hadde byttet Ødegaard med Bellingham, sier Thorstvedt.

Han fortsetter:

– Jeg tror de fleste fotballmanagere i verden hadde tatt Bellingham først.

– I en klubb med enorme personligheter, har han gått inn og naglet situasjonen og vært helt konge. Der som de er, er de perfekte for den klubben, argumenterer Thorsvedt.

