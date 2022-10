Fransk avis hevder å ha lekket Mbappés monsterkontrakt – PSG slår tilbake

Avisen skriver at 23-åringen ble verdens best betalte fotballspiller da han skrev under på en ny treårskontrakt med PSG i sommer.

Le Parisien hevder at kontrakten er verdt 630 millioner euro, tilsvarende 6,5 milliard kroner, og at Mbappé fikk følgende summer for å undertegne:

* En årlig bruttolønn på 72 millioner euro (758 millioner kroner).

* En signeringsbonus på 180 millioner euro (1,87 milliarder).

* 70 millioner euro (727 millioner) i lojalitetsbonus i 2023, 80 millioner euro (830 millioner) i 2024 og 90 millioner euro (935 millioner) i 2025.

Mbappé buet på av sine egne

Le Parisien skriver også at Kylian Mbappés kontrakt den største som noen gang er signert av en idrettsutøver.

PSG har slått hard tilbake mot den påståtte kontrakten og skriver i en uttalelse at informasjonen er «helt feil» og at «ikke en eneste detalj er korrekt». Ifølge svenske Aftonbladet vurderer hovedstadsklubben rettslige skritt mot Le Parisien.

PSG-trener Christophe Galtier henviste til klubbens uttalelse da han møtte pressen mandag før Champions League-kampen mot Maccabi Haifa.

– Det er ikke noe som bekymrer meg i det hele tatt, sier Galtier.

– Jeg fokuserer på kampene og ledelsen av gruppen. Vi har en Champions League-kamp. Dessverre kom noe ut igjen, men det skjedde i hvert fall ikke tirsdag morgen. Vi vil kun fokusere på kampen, sa Galtier, som siktet til at meldingene om at Mbappés exit-ønske kom like før forrige Champions League-runde.

Mbappé har selv gått ut og avvist ryktene om at han vil bort.

Se Paris Saint-Germain mot Maccabi Haifa på TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.45.