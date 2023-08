Fra ukjente flopper til verdensstjerner

Se 1. serierunde i LaLiga hele helgen på TV 2 Play!

I likhet med forrige sesong er det flere nordmenn i LaLiga denne sesongen:

Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen forventes å få viktige roller på topp for Villarreal og Celta Vigo.

Bryan Fiabema ble hentet til Real Sociedads B-lag like før seriestart, men veien derfra og opp til A-laget er kort.

I tillegg kan 18 år gamle Alexander Gurendal fort få spilletid for Valencia.

Gurendal spiler på det norske G18-landslaget og har vært en del av Valencias akademi i flere år. Kantspilleren med fortid i Rosenborg, Melhus og Freidig skrev ny treårskontrakt med Valencia i juli, og har fått spilletid i A-lagets tre siste treningskamper før seriestart.

Men det var en tid før disse fire også. Flere norske profiler har tilbrakt mange år i Spania.

Her er alle sammen, i kronologisk rekkefølge.

Jan Berg – Elche og Rayo

I 1988 ble moldenseren historisk som den første norske spilleren på toppnivå i Spania.

Før det spilte Berg over 150 kamper på Moldes midtbane. Han ble blant annet tidenes yngste til å spille cupfinale i Norge, som 17-åring i 1982. Seks år senere var overgangen til Elche et faktum. På denne tiden var det bare lov til å ha tre utlendinger på hvert lag i spansk eliteserie.

Det ble totalt seks kamper i Elche for Berg i en sesong der Elche rykket ned. Berg fikk blant annet oppleve å møte et Barcelona-lag med Johan Cruyff som trener og Gary Lineker som spydspiss.

Sesongen etter gikk turen videre til Rayo Vallecano for Berg. Her ble det langt mer spilletid og to scoringer mot Atlético Madrid, men han kunne ikke forhindre et nytt nedrykk. I 1991 var Berg tilbake i sin norske hjemby.

Han er forresten én av få som har spilt OL-fotball for Norge. På lag med blant andre Erik Thorstvedt, Knut Torbjørn Eggen og Ola By Rise røk det norske landslaget ut i gruppespillet under lekene i Los Angeles i 1984. Jans bror Odd var for øvrig både trener og spiller i Molde.

Etter karrieren har Jan Berg jobbet som postbud og sauebonde.

STOPPER: Dan Eggen (t.v) var stopperkjempe i Celta Vigo. Foto: LIONEL CIRONNEAU

Dan Eggen – Celta og Alavés

Eggen vant både serie og cup i Danmark før det ble sju år i spansk toppfotball. Først for Celta Vigo med den senere Real Madrid-stjerna Michel Salgado som forsvarskollega, deretter for Alavés. Eggen spilte blant annet UEFA-cupfinalen i 2001, der Alavés tapte 4–5 mot Liverpool etter Golden goal. Ellers preget en skade oppholdet i Alavés.

Eggen er én av sju spillere som har spilt A-landskamp for det norske herrelandslaget uten å ha spilt i Eliteserien. Dennis Johnsen, Alf Inge Håland, Joshua King, Espen Baardsen, Hallvar Thoresen og Hans Herman Henriksen er de seks andre. Eggen er også én av få spillere med kamper i både VM og EM for det norske herrelandslaget.

Krølltoppen jobber i dag som fotballagent.

Frode Grodås – Racing Santander

Det ble ikke så altfor mange kamper i LaLiga for Grodås, som var lånt ut til Racing Santander fra Schalke 04 på tampen av 1998/1999-sesongen. Faktisk bare seks kamper totalt. Førstekeeper José Ceballos var skadet, og derfor ble Grodås hentet inn som en erstatter på kort tid.

Da Ceballos var klar igjen de to siste kampene, fikk ikke Grodås spille mer. Den svenske legenden Olof Mellberg spilte også på dette Racing-laget, som så vidt klarte å berge plassen.

I dag er Grodås keepertrener på det norske herrelandslaget. Selv fikk han nøyaktig 50 landskamper som spiller for Norge – samme antall som blant andre Åge Hareide og Hallvar Thoresen.

SEVILLA-KEEPER: Rogalendingen var sisteskanse for storklubben på starten av 2000-tallet. Foto: Tor Richardsen

Frode Olsen – Sevilla

Etter å ha fått Kniksenprisen som «årets keeper» i Norge tre år på rad, fikk Frode Olsen oppfylt utenlandsdrømmen som 22-åring i 2000 da Sevilla hentet ham. Første sesong endte med fast plass og nedrykk, men Olsen ble værende. På laget spilte senere europamester Marhena og det daværende supertalentet José Antonio Reyes. Sevilla rykket imidlertid rett opp igjen, men både i opprykkssesongen og i den påfølgende LaLiga-sesongen ble det lite spilletid for Olsen i buret.

Olsen returnerte til norsk fotball og Viking i 2002. Mange husker ham nok godt for noe annet Spania-relatert også, nemlig play-off-kampen til EM 2004 mot spanjolene på Ullevaal. Olsen ble byttet inn for en skadet Espen Johnsen og sklitaklet en banestormer i Spanias 3-0-seier. Det spanske laget den kvelden besto av spillere som Iker Casillas, Carles Puyol, Xabi Alonso, Raúl, Guti og Joaquin.

Olsen jobber i dag som journalist i Sandnesposten.

PRØVDE LYKKEN: Sigurd Rushfeldt spilte to sesonger i LaLiga, med varierende hell. Her i duell med Real Madrid-legende Raul. Foto: VINCENT WEST

Sigurd Rushfeldt – Racing Santander

52 mål på 51 eliteseriekamper i 1997 og 1998 og to toppscorertitler på rad var nok til at Racing Santander kjøpte Sigurd Rushfeldt fra Rosenborg året etter.

Da hadde han fortsatt å opprettholde det spinnville målsnittet, med 15 mål på 15 kamper i RBK-trøya første halvdel av sesongen. Egentlig skulle Benfica bli neste stopp, men den overgangen rant ut i sanden.

Oppholdet i Racing Santander ble ikke det helt store for Rushfeldt. På to sesonger i LaLiga ble det bare 5 mål for tanksenteret fra nord. Rushfeldt slet med å spille seg til fast plass.

Og for de som savner Racing Santander i LaLiga, så er de nå klare for sin 12. sesong utenfor det gjeveste selskapet. Etter nedrykket i 2012 har de slitt stort med å komme seg tilbake til gamle høyder.

Sigurd Rushfeldt er i dag daglig leder på NTG i Tromsø.

John Carew – Valencia

Ble Eliteseriens dyreste salg noensinne da Valencia kjøpte ham fra Rosenborg for 75 millioner kroner i 2000. Her var Carew en del av en storhetstid med seriemesterskap i 2002 og Champions League-finale året før.

I straffesparkkonkurransen i sistnevnte finale scoret Carew, uten at det hjalp. Didier Deschamps og Pablo Aimar var blant lagkameratene på de historiske Valencia-årgangene Carew var en del av.

Carew huskes også godt for å ha senket Arsenal i en Champions League-kvartfinale med to scoringer.

I første sesong for Valencia ble det elleve mål, og i 2003/2004-sesongen ble Carew Valencias toppscorer. Totalt endte han opp med 20 scoringer i LaLiga, som gjør ham til den mestscorende norske spilleren i Spania, like foran Alexander Sørloth.

MESTSCORENDE: Ingen nordmenn har scoret flere enn John Carew i LaLiga. Foto: ANDREA COMAS

Likevel var det ikke bare sportslige overskrifter da Carew spilte i LaLiga. Lokalavisene i Valencia slo opp at Carew hadde blitt observert på en nattklubb klokken 05.30 om morgenen.

Avisene hevdet at Carew var på nattklubb kvelden og natten før kamp. Ifølge agent Per A. Flod stemte det at Carew var på nattklubb, men ikke på tidspunktet avisene skrev om.

Til Nettavisen fortalte Flod for noen år siden at oppslagene ble «veldig belastende» for Carew, og at Valencia ofte kom tilbake med den saken. Senere opplevde han at klubber som var interesserte i Carew, hadde henvist til artikkelen fra nattklubbesøket.

De siste årene har Carew jobbet som skuespiller, i tillegg er han ansatt i en 80 prosent stilling i Norges Fotballforbund der han jobber inn mot barn og unge. I 2022 ble han dømt til ubetinget fengsel i ett år og to måneder for grovt skattesvik.

AGENT: Bjørn Tore Kvarme spilte for Real Sociedad, og har i senere tid gjort foretninger med klubben. Foto: Ole Martin Wold

Bjørn Tore Kvarme – Real Sociedad

Midtstopperen var fast på «La Real» sitt eventyrlige sølvlag som ble nummer to i 2002/2003-sesongen, bare to poeng bak Real Madrid. Det snakkes fortsatt om denne gjengen i San Sebastián 20 år etter. En ung Xabi Alonso var én av Kvarmes lagkamerater. Totalt ble det tre sesonger i Baskerland for Kvarme.

Konkurransen om stopperplassene på det norske landslaget på denne tiden var hard, og Kvarme fikk bare én A-landskamp – samme antall som Per-Mathias Høgmo og Jørn Jamtfall.

Kvarme jobber i dag som agent. Han er blant annet agenten til Martin Ødegaard.

Knut Olav Rindarøy – Deportivo

Rindarøys suverene 2009-sesong ble kronet med «Kniksenprisen» for årets forsvarsspiller i Norge. Samme år fikk han også landslagsdebut for Norge. Rindarøys leveranser på venstrebacken ble lagt merke til utenfor landegrensene også.

Året etter ble gossingen nemlig lånt ut til Deportivo. Rindarøy ble både serie- og cupmester flere ganger i Norge, men fikk det ikke til å stemme i Spania.

INGEN SUKSESS: Oppholdet i Spania ble ikke som ønsket. Foto: MIGUEL RIOPA

Det ble bare fire kamper i LaLiga – én av de var mot Barcelona-laget som vant Champions League, LaLiga og Copa del Rey den sesongen – der Lionel Messi førte an med én scoring og to målgivende i katalanernes 4-0-seier i La Coruña.

Da Deportivo skulle melde inn 25-mannstroppen januar 2011, var imidlertid ikke Rindarøy på lista. Han fikk beskjed om vrakingen mens han var på vei hjem for å være med på datterens fødsel.

Og for de som lurer på hvordan det går med det gamle storlaget Deportivo, kan vi informere om at de ikke har klart å komme seg tilbake etter at de rykket ned fra LaLiga i 2018.

2023/2024 blir fjerde sesong på rad at de skal spille på nivå tre – blant annet mot B-lagene til Real Sociedad, Barcelona, Celta og Osasuna. Rindarøy la opp som 32-åring i 2017.

I dag er han daglig leder og gründer av stiftelsen JoinUs, her tilbyr han aktiviteter for alle som vil oppleve mestringsfølelse, skaperglede og fellesskap sammen med en annen gammel Molde-spiller: Marcus Andreasson.

TØFF MANN: Vadim Demidov fikk bryne seg på Lionel Messi. Foto: RAFA RIVAS

Vadim Demidov – Real Sociedad og Celta Vigo

Rosenborg vant gull både i 2009 og 2010, med Demidov som en sterk bidragsyter. I 2011 ble utenlandsdrømmen oppfylt. Debuten for Real Sociedad var spesiell – Demidov ble nemlig byttet inn for selveste Antoine Griezmann.

Den gang da var «La Real» langt svakere enn i dag. Fra debuten og videre ut den sesongen spilte Demidov fast på et Real Sociedad-lag som endte to poeng over nedrykksplass.

Sesongen etter var Demidov igjen en viktig brikke på laget, men ikke like fast som sesongen før. Eintracht Frankfurt kom på banen og kjøpte midtstopperen i 2012, før han ble lånt ut til en annen spansk klubb, Celta Vigo, siste halvdel av 2012/2013-sesongen.

Etter at trener Paco Herrera fikk sparken der ble det lite spilletid for Demidov i Celta.

Det ble mange oppgjør mot store stjerner i LaLiga for Demidov. En fun fact er at han faktisk aldri tapte mot Barcelona. Tre kamper ga én seier og to uavgjort.

I likhet med flere av de andre gamle LaLiga-proffene jobber Demidov i dag som agent.

GJENNOMBRUDD: Martin Ødegaard ble en sentral spiller for Real Sociedad. Foto: Heiko Junge

Martin Ødegaard – Real Madrid og Real Sociedad

Kjøpt av Real Madrid og kom inn som innbytter for Cristiano Ronaldo i debuten som 16-åring. Ellers ble det mest spilletid på Real Madrids B-lag under ledelse av Zinédine Zidane den første tiden i Madrid for Ødegaard.

Etter flere utlån ble han kalt tilbake til Real Madrid sommeren 2020.

Det mest suksessrike av de ulike låneoppholdene var hos Real Sociedad, der Ødegaard briljerte med scoringer og målgivende pasninger i fleng – som blant annet førte til pris for månedens spiller i LaLiga september 2019.

Tilbake i Real Madrid året etter spilte Ødegaard fra start i serieåpningen mot Real Sociedad. Han fikk også Champions League-debuten den samme høsten, men totalt ble det bare ni opptredener for Real Madrid første halvdel av sesongen.

Deretter var Arsenal neste stoppested …

NY KLUBB: Alexander Sørloth skal spille i gult denne sesongen. Foto: Villarreal

Alexander Sørloth – Real Sociedad og Villarreal

Har vært lånt ut til Real Sociedad fra RB Leipzig de to siste sesongene. Det gikk trått i starten, men så løsnet det noe mer mot slutten av Sørloths første sesong når han fikk mer tillit over tid.

Real Sociedad var fornøyde med ham både på og utenfor banen, og valgte å forlenge oppholdet. Det gjorde de rett i. Forrige sesong var noe helt annet. Sørloth ble første nordmann som scoret tosifret antall mål i en LaLiga-sesong siden John Carew i 2000/2001.

Spesielt i perioden rundt julen 2022 og januar 2023 var han het, med mål i fem LaLiga-kamper på rad. Dette ga Sørloth prisen for månedens LaLiga-spiller i januar 2023. Samme måned ble han også kåret til månedens spiller i Real Sociedad.

Premien var ikke helt A4. Det var nemlig en gigantisk fisk. Martin Ødegaard fikk også samme premie da han vant samme pris.

Men nok om fisker. Sørloth var en sterk bidragsyter til at Real Sociedad kvalifiserte seg til Champions League for første gang på ti år med 12 mål på 34 seriekamper.

Men det blir ikke noe Champions League-fotball på Sørloth denne sesongen. Det blir heller Europa League – med Villarreal.

Her har Sørloth store sko å fylle etter Nicolas Jackson som ble solgt til Chelsea.

Ledelsen i «den gule ubåten» virker til å ha stor tro på Sørloth, som har fått draktnummer elleve i klubben som spilte Champions League-semifinale mot Liverpool så sent som i fjor.

Jørgen Strand Larsen – Celta Vigo

Ble kjøpt for over 100 millioner kroner fra Groningen i fjor sommer. Allerede i første kamp for Celta presenterte Strand Larsen seg med en lekker målgivende pasning. Deretter skjøt og skjøt og skjøt Strand Larsen – uten å score mål.

Totalt ble det hele 21 avslutninger uten nettsus. Men så løsnet det litt etter hvert. Totalt ble det fire mål og fire målgivende pasninger i Strand Larsens første sesong i LaLiga, der Celta reddet plassen i siste serierunde.

I sommer har Strand Larsen virkelig vist at han vet hvor målet står, med hat trick mot Al-Nassr med Cristiano Ronaldo på laget, i tillegg til at han scoret i generalprøven mot Compostela.

Strand Larsen virker til å ligge godt an i kampen om en spissplass, der han konkurrerer mot Gonçalo Paciência.

Flere norske kvinner spiller også på toppnivå i Spania nå. Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen er lagvenninner hos regjerende Champions League- og seriemester Barcelona.

16 år gamle Martine Fenger er en del av samme klubb sitt B-lag. Synne Jensen spiller for Real Sociedad.

I tillegg tar har Therese Sessy Åsland og Ingrid Moe Wold en fortid i Madrid CFF, mens Madelen Holme har spilt for Levante.

Kilder: Transfermarkt, VG, Nettavisen, Dagbladet, fotball.no.