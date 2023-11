Fra Eliteserien til 2. divisjon: – En obduksjon må til

Fredrikstad - Jerv 1-0

Ranheim - Hødd 0-0

Åsane - Sandnes Ulf 2-0

Jerv måtte ha seier borte mot opprykksklare Fredrikstad i siste runde for å ha mulighet til å berge plassen i OBOS-ligaen.

FFK vant kampen 1-0 etter et sent mål av Oscar Aga. Dermed endte det med nedrykk to år på rad for Jerv.

Grimstad-klubben blir den første til å rykke ned fra nivå én til tre på to sesonger siden HamKam gjorde det samme i 2008 og 2009.

– Tenk hvor fort det kan snu på to år, sa OBOS-ligakespert Amund I. Lutnæs i TV 2-studio.



– En obduksjon må til for å finne ut hvordan Jerv har rykket ned fra Eliteserien til 2. divisjon på litt over to år, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Det er en kontrast. Å være eliteseriespillet gir en viss selvtillit og følelse, og plutselig er du PostNord-spiller, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Lars Bohinen ble hentet inn tre seriekamper før slutt som erstatter for sparkede Eirik Kjøno, som tok over for nåværende Midtjylland-trener Arne Sandstø i sommer.

Jerv slår følge ned sammen med tabelljumbo Skeid, som har vært nedrykksklare i flere uker. Hødd, som spilte 0-0, skal ut i kvalifisering mot enten Tromsdalen eller Lyn for å unngå nedrykk.

Før siste runde var det allerede klart at Fredrikstad og KFUM Oslo rykker opp til Eliteserien.