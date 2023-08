Fra elektriker til keeperhelt: – Sinnssyk historie

Svenske Jonatan Johansson ble helten da han reddet straffe og KI Klaksvik tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen.

– Det er det desidert største som har skjedd meg, sier keeperen til Aftonbladet.

At dette skulle bli en del av hans fotballkarriere hadde verken han eller den norske kjæresten, Amalie Olin Lundstad (30), forventet.

I 2021 la han nemlig fotballskoene på hylla og startet å jobbe som elektriker.

– Da var han i Ranheim og det passet fint for han å legge opp. Han begynte som elektriker og vi flyttet til Oslo, forteller kjæresten til TV 2.

Ikke lenge etter merket hun at det var noe med han som manglet.

– Det er en overgang å legge opp en lagidrett. Han begynte da å spille som midtstopper for Majorstuen. Jeg så at det var noe som manglet.

HELT: Jonatan Johansson reddet straffe og sikret avansement for Klaksvik. Foto: Adam Ihse/ TT News Agency via AP)

Skulle bare være reserve

På ferietur til Rhodos fikk Johansson plutselig telefon fra Klaksvik-trener Magne Hoseth. Andrekeeperen var skadet og de trengte en reservekeeper under kvalifiseringen.

– Da tenkte jeg at dette blir et sinnssykt eventyr, vi hadde jo aldri fantasert om dette her. Selv var han litt usikker, siden vi hadde lagt planer, men jeg skulle ikke sette en stopper for ham, sier Lundstad.

De har vært et par i fem år og flere av årene har de hatt et avstandsforhold, så dette var ikke noe nytt.

Da var det bare for Johansson å håpe på fri fra sjefen i elektrikerfirmaet Brudevold Elektro. Det var ikke vanskelig.

– Det første jeg tenkte var at jeg kommer til å savne ham. Han må få leve ut drømmen sin, sier Per Brudevold, eier og daglig leder av firmaet til TV 2.

Da Johansson kom til Færøyene var også førstekeeperen blitt skadet, og dermed var det han som skulle stå i mål i de viktige kampene.

Verken sjefen eller kjæresten hadde sett for seg hvordan jakten på europaeventyret skulle gå. Aldri før har et færøysk lag spilt i en europacup, og tirsdag klarte Klaksvik den bragden, med Johansson som den store helten.

Kampen mellom Häcken og Klaksvik endte 2–2 etter 90 minutter og gikk til ekstraomganger. Også i ekstraomgangene var lagene like gode, og med 3-3 gikk det hele til straffesparkkonkurranse. Johansson i mål reddet og da Vegard Forren satte inn den femte straffen kunne de juble for avansement.

PÅ KAMP: Det var to måneder siden Amalie hadde fått sett kjæresten. Heldigvis fikk hun dratt til Sverige for å se kampen mot Häcken. Foto: Privat

– Det er så kult

På tribunen i Sverige satt Lundstad og så på.

– Du skulle sett oss på tribunen. Da det var klart at de hadde vunnet så forsto vi det ikke. Jeg bare tenkte «Hæ? Dette går ikke an», sier kjæresten og fortsetter:

– Jeg vet ikke når vi kommer til å lande etter dette. Det er så kult, en sinnssyk historie.

30-åringen skryter hemningsløst av kjæresten, og har store planer om å se han i aksjon igjen. På tirsdag møter Klaksvik Molde i neste runde av kvaliken på Færøyene. Returoppgjøret i Molde skal hun få med seg.

– Nå er det bare å skaffe seg billetter. Vi trodde jo ikke dette kom til å skje med Häcken, og jeg tror sjansene er enda mindre mot Molde. Men vi har ingenting å tape, sier Lundstad.

Må spørre sjefen om mer fri

Johansson har permisjon fra elektrikerjobben ut august. Men sjefen har sagt han ikke skal stå i veien for eventyret. For uansett hva som skjer mot Molde er Klakvik klar for Conference League.

– Jeg må snakke med sjefen og spørre om jeg kan få utvidet ferie. Hvis sjefen tillater det, blir jeg, sier Johansson til Aftonbladet.

– Vi merker godt at han ikke er her, men det er viktig at han får gjøre det han brenner for. Vi får se hva som skjer, han er i hvert fall dypt savnet, sier Brudevold.