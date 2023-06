Fotballryktene: Vil hente kompisene til Messi

David Beckham vil gjøre det hjemmekoselig for Messi i Miami. Les torsdagens fotballrykter her!

Onsdag var en stor dag på overgangsbørsen, hvor Lionel Messi valgte å følge den amerikanske drømmen og Jude Bellingham ble en Galactico.

Men det virker ikke som om overgangsryktene koker noe mindre av den grunn.

Messis nye arbeidsgiver Inter Miami ønsker å gjøre det hjemmekoselig for argentineren i Florida. Ifølge Fabrizio Romano forsøker de å hente Sergio Busquets og Ángel Di Maria.

Di Maria og Messi kjenner hverandre godt fra det argentinske landslaget. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Di Maria ønsker i første rekke å fortsette karrieren i Europa. Hans gamle klubb Benfica skal være interessert i å hente veteranen.

Goal melder at også Jordi Alba og Luis Suarez også er ønsket i Miami.

Flere klubber ligger langflat for Napolis sørkoreanske midtstopperkjempe Kim Min-Jae, som har en utkjøpsklausul på 576 millioner kroner.

Manchester United ønsker å tilby 26-åringen en femårskontrakt, samtidig som Newcastle vurderer å kaste seg inn i kampen.

Skulle Kim ryke for United, så skriver L'Équipe at Axel Disasi fra Monaco er neste på lista.

Bayern er glad i å hente spillere fra sin argeste rival, Borussia Dortmund. Denne gangen er det den portugisiske venstrebaken Raphäel Guerreiro som tar turen til München.

Mundo Deportivo tror det kan åpne for Alphonso Davies til Real Madrid.

Folarin Balogun har imponert på utlån i Reims. Både Inter og AC Milan skal være lystne på å hente Arsenal-eiendommen, ifølge Daily Mail.

Leiesoldaten Levi Colwill imponerte for et høytflyvende Brighton i år. Nå melder flere at the Seagulls ønsker å slå overgangsrekorden sin for å hente ham permanent.

Det er ikke et overgangsvindu uten at Manchester City bruker mye penger på en forsvarsspiller. Kroaten Josko Gvardiol fra RB Leipzig kan være årets utvalgte, melder Manchester Evening News og Sky Sports.