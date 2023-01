Fotballryktene: – United-talent ønskes av gamleklubben

Premier League-klubber sikler etter Barcelona-spiss og Atlètico Madrid ønsker å hente tilbake United-talent. Her er mandagens fotballrykter!

Arsenal er interessert i å signere Barcelonas tenåringsstjerne Alejandro Balde, melder Sport. Den 19-år gamle backen har enda ikke signert kontraktsforlengelse med La Liga-klubben.

Arsenal har også, sammen med Newcastle, Chelsea og Manchester United fortsatt interesse for den nederlandske spissen Memphis Depay.

Sport melder at 28-åringen kan forsvinne fra Barcelona i vinterens overgangsvindu.

Den spanske avisen Fichajes skriver at Atlético Madrid ønsker å hente akademiutdannede Alejandro Garnacho tilbake til den spanske klubben.

Med usikkerhet rundt fremtiden til João Félix skal Manchester United-vingen være et av alternativene for å erstatte portugiseren, som er ryktet til nettopp Man. United og Arsenal.

Man. United har også Inter Milan og Bosnia-spiss Edin Dzeko på ønskelista i januar, melder Post.

Sky Sports melder at Harry Maguire blir i Manchester United. Maguire har blitt lenket til Aston Villa, men det blir ikke en overgang til Premier League-rivalen i januar.

Ifølge Telegraf ønsker Tottenham å hente to keepere til klubben. Avisen skriver at Spurs vil hente Brentfords David Raya i januar.

Tottenham sikter seg også inn på å hente en erstatter for nåværende Spurs-keeper Hugo Lloris til sommeren.

ØNSKET: Brentford´s David Raya under en kamp mot Liverpool i Premier League. Keeperen er ønsket av Tottenham. Foto: Mark Pain

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at forhandlingene mellom N´Golo Kanté og Chelsea fortsatt pågår. Ifølge Romano er Kanté åpen for å bli i klubben, men at sjansene er 50/50.