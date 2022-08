Fotballryktene: – Slik kan Liverpool sikre Bellingham-overgang

Mens Ajax ikke tror på noen overgang til Manchester United for Antony. Her er fredagens fotballrykter!

Onsdag 31. august 17.00-00.30: «Deadline Day Norge»

Torsdag 1. september 17.00-00.30: «Deadline Day Europa». Alt på tv2.no, TV 2 Play og TV 2 Sport 1.

Pep Guardiola har vært klar på at han ønsker å beholde Bernardo Silva, tross ryktene rundt en overgang til Barcelona for Manchester City-stjernen. Nå melder The Times at City har avslått et bud på 59 millioner pund fra PSG.

Det har ikke sett ut som at Liverpools ønske om å hente Jude Bellingham fra Borussia Dortmund vil gå i oppfyllelse, da 19-åringen fremdeles har tre år igjen av kontrakten med Bundesliga-klubben. Nå er sjansen større. Ifølge The Mirror er Dortmund interessert i å hente Naby Keïta, og Liverpool kan bruke det i forhandlingene om Bellinghams signatur, melder Express.

Chelsea har ingen planer om å gi seg i kampen om Leicester-forsvarer Wesley Fofana, og kommer til å komme med et nytt bud før overgangsvinduet stenger. Det melder Telegraph.

Mens flere medier har meldt at Antony selv er sikker på å ferdigstille en overgang til Manchester United, er Ajax-trener Alfred Schreuder på sin side sikker på å beholde 22-åringen i klubben, ifølge Metro. «Jeg er fremdeles av den oppfatning at Antony vil fortsette å spille for Ajax. Jeg har forståelse for hva han selv ønsker, men han har kontrakt med Ajax, og jeg synes vi er en bra klubb.», skal Schreuder ha sagt. Dette til tross for Uniteds seneste bud på 76 millioner pund.

Samtidig skal Manchester United ha blitt tilbudt å hente Real Madrids Marco Asensio. Prislappen er på rundt 25 millioner pund, melder Telegraph.

Mye tyder på at en låneavtale mellom Manchester United og Newcastle for keeper Martin Dubravka går i boks. Ifølge Daily Mail er klubbene i forhandlinger.

West Ham har lagt inn et nytt bud på Lucas Paqueta etter at det første budet på 42 millioner pund ble avslått av Lyon. Det melder Telegraph.

Real Sociedad kan bli Edinson Cavani sin neste klubb, ifølge spanske Cope Radio. 35-åringen er for tiden klubbløs etter at kontrakten med Manchester United gikk ut 1. juli.