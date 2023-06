Fotballryktene: – Signerer treårskontrakt i Saudi-Arabia

KUN SLUTTFORHANDLINGER: Gjenstår før Roberto Firmino er klar for ny klubb. Foto: Peter Nicholls

Flere engelske toppklubber vil hente Napoli-spiller og Robert Firmino er snart klar for ny klubb. Her er tirsdagens fotballrykter!

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at den Saudiarabiske klubben Al Ahli er i sluttforhandlinger med Roberto Firmino.

Kun enighet om detaljer gjenstår før han presenteres for klubben, melder Romano, som skriver at han signerer under på en treårskontrakt.

Tottenham forbereder seg på å legge inn et bud på 544 millioner kroner på Leicester-spiller James Maddison, men klubben ønsker minst 816 millioner kroner for 26-åringen. Det skriver Telegraf.

FOR LAVT: Leicester ønsker enda mer penger for James Maddison. Her med Jack Grealish på landslagssamling for England. Foto: Molly Darlington

Flere klubber er med i kampen om Napolis angrepsspiller Victor Osimhen, melder italienske Gazzetta dello Sport.

Klubben skal ha avslått interesse fra Paris Saint-Germain på over 1,18 milliarder kroner, noe som gjør at både Liverpool, Manchester United og Newcastle står klare til å hive seg med i budkrigen.

TIL PREMIER LEAGUE? Victor Osimhen skal være ønsket av flere store, engelske klubber. Foto: Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at Liverpool også har blitt med i kampen om å hente 19-åringen Romeo Lavia. Southampton-spilleren skal fra før av være ønsket av Arsenal.



Sky Sports Tyskland melder at Bayern München står langt fremme i køen for å hente Tottenham og England-spiss Harry Kane, som skal være villig til å flytte til Tyskland.

Ifølge Daily Mail skal både Jadon Sancho og Harry Maguire være blant 13 spillere som Manchester United er villig til å selge i sommer.

Samtidig skal Man. Uniteds kamp om å hente Adrien Rabiot være tapt. Ifølge italienske Corriere dello Sport signerer den franske midtbanespilleren ny kontrakt med Serie A-klubben Juventus.



IKKE TIL ENGLAND: Adrien Rabiot fortsetter i Juventus, skal man tro italienske medier. Foto: Valentina Giannettoni/LiveMedia

The Mirror skriver at Liverpools Mohamed Salah ikke er på vei ut dørene på Anfield med det første, selv om det har vært spekulert i en overgang til Saudi-Arabia, melder avisen.

Imidlertid skal 31-åringens tidligere lagkamerat Alex Oxlade-Chamberlain, som står uten kontrakt, være villig til å akseptere et lukrativt tilbud om å bli den første engelske landslagsspilleren til å bli med i den saudi-arabiske ligaen. Det melder Daily Mail.