Fotballryktene: – Serie A-klubb krever gigantkjøp og Ronaldo-avtale

Napoli er villige til å inngå en låneavtale med Manchester United for Victor Osimhen, ifølge Manchester Evening News. Men, det følger to krav. For det første må avtalen inneholde en forpliktelse om kjøp når låneavtalen går ut. Prislappen er 100 millioner euro, altså nærmere en milliard norske kroner.

Det andre kravet er at Napoli får Cristiano Ronaldo på lån.

Aaron Wan-Bissaka vil få tillatelse til å forlate Manchester United - dersom de blir enige med Barcelona om en overgang for Sergino Dest, ifølge 90min. Ifølge The Athletic har United allerede avslått henvendelser fra Crystal Palace og West Ham som begge ønsker å hente Wan-Bissaka.

Fulham ønsker å sikre seg fire spillere før overgangsvinduet stenger torsdag. PSGs Layvin Kurzawa, Roma-spiller Justin Kluivert, Marseille-angriper Bamba Dieng og klubbløse Willian er ifølge Telegraph spillerne de håper å signere.

Moises Caicedo har vært koblet til Liverpool, men Brighton kommer ikke til å la seg presse mot en overgang for midtbanespilleren, til tross for en potensiell inntekt på 42 millioner pund. Det melder TalkSport.

PSV Eindhoven avslo Southamptons bud på 21 millioner pund for Cody Gakpo tidligere denne uken, og nå får de ifølge Telegraph konkurranse fra Everton og Leeds som også ønsker 23-åringens signatur.

Chelsea nærmer seg signeringen av RB Leipzig-forsvarer Josko Gvardiol og mye tyder på at overgangen vil bli bekreftet innen overgangsvinduet stenger. Prislappen er 77 millioner pund, og Chelsea vil umiddelbart låne 20-åringen tilbake til Leipzig, før Gvardiol vil ankomme Stanford Bridge neste sommer. Det melder Daily Mail.

Samtidig er Anthony Gordon svært ønsket av Chelsea, men de møter motstand fra Everton. Ifølge Sky Sports har Everton aldri vurdert å selge den talentfulle 21-åringen.

Wesley Fofana nærmer seg stadig en overgang til Chelsea, noe som gjør at Leicester må jakte en erstatter. Det kan fort bli Reims-spiller Wout Faes, ifølge Daily Mail.

Nottingham nærmer seg signeringen av Wolverhamptons Willy Boly. Som skal gjennomgå medisinske tester innen kort tid. Skulle avtalen gå i boks, vil 31-åringen bli signering nummer 19 (!) for Nottingham denne sommeren.