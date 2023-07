Fotballryktene: – Selges til høystbydende i sommer

EN SAGA: Kylian Mbappes framtid er fortsatt et stort tema. Foto: Fep / Bildbyrån

Kylian Mbappe kan forsvinne fra PSG og Inter Milan trapper opp jakten på målvakt. Her er lørdagens fotballrykter!

Kylian Mbappes fremtid har lenge vært et stort tema.

Ifølge ESPN må den franske spissen trolig forlate Paris Saint Germain denne sommeren, som følge av at han ikke planlegger å forlenge kontrakten, som går ut neste år.

24-åringens foretrukne alternativ er ingen godt skjult hemmelighet. Han ønsker seg til Real Madrid, skriver avisen.

Hvis ikke franskmannen skriver ny kontrakt med PSG skal de være villig til å selge ham til klubben som kommer med høyeste bud allerede denne sommeren, skriver Sky Sports.

Den portugisiske spissen João Félix ønsker seg en overgang til nevnte PSG, men det ser ut til at med han må bli i Atletico Madrid.

Årsaken skal være at klubben ønsker minst 100 millioner euro, omtrent 1,16 milliarder kroner, for 23-åringen, melder spanske AS.

MÅ BLI: Atletico Madrid ønsker at João Félix blir i den spanske klubben, tross store bud fra utlandet, Foto: Oscar Del Pozo

Inter Milan trapper opp jakten på Tottenhams sisteskanse Hugo Lloris.

De ønsker å hente 26-åringen inn som erstatter for Andre Onana, som skal være sterkt ønsket av Manchester United. Det melder franske Fot Mercato. Ifølge Fabrizio Romano er Man. United og Onana enige om de personlige betingelsene, men klubbene fortsatt ikke enige om pris.

Sky Sports Tyskland melder at Borussia Dortmund følger nøye med på Jadon Sanchos situasjon i Manchester United, selv om 23-åringen antas å ønske å bli værende på Old Trafford.

Mange store fotballprofiler har signert for klubber i Saudi Arabia denne sommeren.

Nå skal Atletico Madrid-trener Diego Simeone ha fått et lukrativt tilbud fra Al Ahli, men treneren ønsker å bli i den spanske klubben melder ESPN.