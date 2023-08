Fotballryktene: – Rival vil snyte Liverpool

Liverpool har bydd tre ganger på Romeo Lavia. Alle budene har blitt avvist av Southampton, som ikke er villig til å la han gå for under om lag 647 millioner kroner.

Nå melder The Independent at Chelsea melder seg inn i kampen om midtbanespilleren. Sent onsdag kveld skal de ha kommet med et bud, men de skal også være mindre enn det Southampton ønsker.

Neymar og PSG er satt til å ha samtaler om Neymars framtid i klubben.

Han har tidligere ytret ønske om å forlate den franske klubben. Den saudiarabiske Al Hilal ønsker 31-åringen og han har sagt at han er villig til å signere med betingelsen at han blir lånt ut til Barcelona.

I SAMTALER: Neymar og PSG møtes til samtaler denne uken. Foto: ANTHONY WALLACE

Nå skriver UOL Sport Brasil at PSG selv ønsker å kvitte seg med den brasilianske spilleren. Det største ønske er å få solgt han på en permanent overgang, men de er også åpne for lån eller til og med en kontraktsoppsigelse.

Manchester United jobber med å få hente Benjamin Pavard fra Bayern München. Ifølge L'Equipe vil de by om lag 336 millioner kroner for forsvarsspilleren.

De røde ønsker også å hente Sofyan Amrabat fra Fiorentina for samme beløp, skiver Daily Mail. Men ifølge spanske Sport skal Amrabat selv heller ønske å bli en del av Diego Simeons Atlético Madrid.

Moisés Caicedo nærmer seg en overgang fra Brighton til Chelsea. London-klubben håper at de får til en overgang slik at Caicedo kan bli klar til åpningskampen mot Liverpool på søndag, skriver Guardian.

Sky Sport Italia melder at Chelsea ikke lenger kommer til å være med på en bytteavtale mellom Juventus Dusan Vlahovic og Romelu Lukaku.

Overgangsguruen Fabrizio Romano hevder at Bayern München ønsker Chelseas målvakt Kepa Arrizabalaga.

David Raya er utlånt til Arsenal fra Brentford, skriver Athletic. Planen var egentlig at han skulle komme permanent, men avtalen er nå et lån med opsjon på kjøpe han neste sommer.

Arsenal skal ha avvist Monacos bud på om lag 385 millioner kroner for Folarin Balogun, skriver nettstedet 90 min.

De vurderer nå å tilby Takehiro Tomiyasu til Inter Milan i bytte mot Nicolò Barella, skriver Calciomercato.