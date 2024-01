Fotballryktene: – På ønskelisten til United

ØNSKET: Thomas Müller skal være på Manchester Uniteds ønskeliste for januar-vinduet. Foto: Matthias Schrader

Her er onsdagens fotballrykter!

Manchester United har en ønskeliste på fire personer i januar, ifølge The Athletic. Navnene på denne listen skal være Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern München), sammen med lagkameraten Thomas Müller. Klubben skal også tatt kontakt med RB Leipzig over Timo Werner og vil vurdere Serhou Guirassy (Stuttgart), hvis de er i stand til å skaffe penger fra et salg.

England-spissen Ivan Toney håper på en overgang til Arsenal i januar, men London-klubben har ingen intensjon om å betale prisantydningen på 100 millioner pund som Brentford krever, melder Football Transfers.



NY KLUBB?: Brentford-spiss Ivan Toney. Foto: John Walton

Ifølge Football Transfers skal det være lite sannsynlig at Tottenham går for den engelske midtbanespilleren Conor Gallagher i januar fordi de ikke vil innfri Chelseas priskrav på 60 millioner pund.

Fulhams overgang for Fluminenses midtbanespiller Andre er satt på vent ettersom London-klubben ikke er villige til å innfri den brasilianske klubbens priskrav på 25 millioner pund. Dette skyldes forhåpninger om at João Palhinha blir værende i klubben, melder Football Transfers.

Everton vurderer å tilby tidligere Manchester United og Englands midtbanespiller Jesse Lingard en avtale ut sesongen. 31-åringen er uten kontrakt for øyeblikket, ifølge Talksport.



KONTRAKTLØS: Jesse Lingard kan bli Everton-spiller. Foto: Ian Walton

Aston Villa-spiss Jhon Duran skal være et mål for AC Milan, men den italienske klubben må flytte en ikke-europeisk spiller ut av troppen først for å få plass ettersom utenlandskvoten er fylt opp, skriver Sky Sports.

Arsenal har startet samtaler om en ny kontrakt for den 25 år gamle japanske forsvarsspilleren Takehiro Tomiyasu, melder Daily Mail.



Liverpool vil ikke forhaste noe avgjørelse om Portugals U21-midtbanespiller Fabio Carvalhos umiddelbare fremtid - til tross for interesse fra klubber som ønsker 21-åringen på lån, skriver Liverpool Echo.