Fotballryktene: – Mbappé vurderer Liverpool

Januar er ikke bare starten på et nytt år, det er også starten på en ny runde med TV 2s fotballrykter!

Tradisjonen tro vil vi servere dere dagsferske rykter gjennom vinteren og våren!

Ifølge Nordlys sine opplysninger er Tromsø i ferd med å selge deres senegalesiske juvel El Hadji Malick Diouf.

PÅ VEI BORT: El Hadji Malick Diouf kan være tapt for Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ifølge avisen blir trolig Slavia Praha neste stoppested for Diouf. Den tsjekkiske klubben skal betale over 30 millioner kroner for 19-åringen.

Kylian Mbappé er nå offisielt inne i sine siste seks måneder av kontrakten sin med PSG. Det betyr at superstjernen nå kan snakke med andre klubber uten at PSG involveres. Så får vi se hva målmaskinen velger!

Ifølge den franske avisen Le Parisien skal i hvert fall Liverpool være et alternativ, i tillegg til Real Madrid. Ifølge den franske tabloiden skal Mbappé ikke utelukke en overgang til Liverpool, som trekkes frem som den mest åpenbare kandidaten ved siden av Real Madrid.

Avisen skriver at Mbappé slett ikke har utelukket å forlenge kontrakt med pariserne heller.

Paris Saint-Germain skal også være favoritt til å sikre seg Manchester Citys Kalvin Phillips. Det skriver The Telegraph.

Manchester United og Liverpool er fremst i køen av klubber som er interesserte i Bayern Münchens Joshua Kimmich, skriver spanske As. Tyskerens kontrakt med de tyske mesterne går ut sommeren 2025.

Overgangsguruen Fabrizio Romano skrev mandag på X at Manchester City har sikret seg det argentinske stortalentet Claudio Echeverri.

KLAR: Claudio Echeverri skal være klar for Manchester City. Foto: Achmad Ibrahim

Ifølge Daily Mail skal Manchester United ha bestemt seg for å ikke aktivere en klausul, som ville utvidet kontrakten til Raphael Varane med et år. Det betyr at franskmannen kan forlate United gratis allerede til sommeren.

Football Insider melder at Liverpool har sendt speidere for å følge Crystal Palace-juvelen Michael Olise.

Og både Liverpool og Tottenham skal være interesserte i Wolverhamptons Hee-Chan Hwang, ifølge Football Insider. Sørkoreaneren har scoret ti mål i denne sesongens Premier League.

Chelsea skal ha iverksatt en plan for å sikre seg Nice-stipper Jean-Clair Todibo, skriver Teamtalk. Franskmannen har også vært koblet til Tottenham og Manchester United i det siste.