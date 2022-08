Fotballryktene: – Liverpool-bud på De Jong

Onsdag 31. august 17.00-00.30: «Deadline Day Norge»

Torsdag 1. september 17.00-00.30: «Deadline Day Europa». Alt på tv2.no, TV 2 Play og TV 2 Sport 1.

Chelsea skal være interessert i å hente Harry Maguire og vil kanskje legge inn et bud på Manchester United-kapteinen, ifølge Evening Standard. Men, det er kun dersom Chelsea ikke lykkes i å hente Wesley Fofana fra Leicester.

Samtidig melder overgangsguru Fabrizio Romano at det ikke er samtaler mellom de to klubbene foreløpig, og at det forventes at Maguire blir værende på Old Trafford for å kjempe om plassen.

Manchester United har ikke gitt opp Frenkie De Jong, men skal nå ha fått konkurranse av Liverpool. Det melder Fútbol Total, gjengitt av Forbes. Liverpool, som sliter med mange skader i troppen, skal allerede ha kommet med et bud på De Jong. Daily Star melder at budet skal være på rundt 53 millioner pund, pluss bonuser.

Ajax-angriper Antony er sikker på å få overgangen til Manchester United i boks i løpet av denne uken, melder Daily Mail. 22-åringen skal allerede ha en muntlig avtale om en femårsavtale med United, og er allerede på husjakt i Cheshire-området.

Det rapporteres også om at Manchester United er på keeper-jakt, og navn som Kevin Trapp og Yann Sommer har vært koblet til rødtrøyene. Nå er også Newcastles Martin Dubravka av interesse, og det skal være igangsatt forhandlinger om en låneavtale mellom de to klubbene, melder Daily Mail.

Bernardo Silva kobles til Barcelona, og spekulasjonene ble ikke mindre av Pep Guardiolas uttalelser om at City-stjernen «virkelig liker Barcelona» på pressekonferansen etter onsdagens vennskapskamp. Det melder Goal.



Arsenal er villige til å selge Ainsley Maitland-Niles, og skal ha tilbudt West Ham å kjøpe den 24 år gamle midtbanespilleren før overgangsvinduet stenger, ifølge Daily Mail. Men også Southampton og Bournemouth har Maitland-Niles på listen, melder TalkSport.

Ifølge The Guardian er Chelseas Callum Hudson-Odoi svært nære en overgang til Bayer Leverkusen. Slik det ser ut nå går det mot en låneavtale før overgangsvinduet stenger.