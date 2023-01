Fotballryktene: – Lanserer sjokkovergang for Kane

Harry Kane ønskes av Manchester United, og Joao Felix er nær avtale med Chelsea. Her er tirsdagens fotballrykter!

Manchester United skal være på jakt etter en ny midtspiss.

Førstevalget er Wout Weghorst, men Napolis Victor Osimen, Salzburgs 19-åring Benjamin Šeško (RB Leipzig fra sommeren 2023) og Tottenhams stjernespiller Harry Kane skal stå høyt på ønskelista, ifølge ESPN.

Kanes kontrakt med Tottenham går ut sommeren 2024, og ESPN skriver at Man. United skal være det mest attraktive alternativet for England-spissen, som nesten forlot Spurs til fordel for Man. City i fjor sommer.

FRAMTID: Atlético Madrid ønsker å forlenge med João Felix. Foto: Manu Fernandez

Atlético Madrid ønsker å forlenge Portugal-spissen João Félix sin kontrakt med ett år frem til 2027, melder Marca. Klubben ser også for seg å låne ut Felix til Chelsea, hvor en avtale snart er klar, ifølge overgangsguru Fabrizio Romano.

Chelseas er også interessert i å hente Borussia Mönchengladbachs franske spiss Marcus Thuram. 25-åringens kontrakt med klubben går ut i sommer.

The Blues er også interessert i å hente PSV Eindhoven-spiss Noni Madueke, melder Times.

ØNSKET: Chelsea skal være på jakt etter Marcus Thuram. Foto: Ina Fassbender

Den saudiarabiske klubben Al Nassr ønsker å signere den spanske midtbanespilleren Sergio Busquets, melder ESPN. 34-åringens kontrakt med Barcelona utløper i sommer. Dermed kan Busquets bli lagkamerat med Cristiano Ronaldo.