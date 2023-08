Fotballryktene: – Kan bli Liverpools midtbane-løsning

Neymar er enig med den saudiarabiske klubben Al-Hilal om en kontrakt som strekker seg over to sesonger. Det melder franske L'Equipe. Avtalen sikrer fotballstjernen en lønn på 160 millioner euro.

Moisés Caicedo kan gjennomføre den medisinske testen i Chelsea allerede mandag, ifølge Talksport. Med 21-åringen så godt som tapt for Liverpool, er Merseyside-klubben interessert i PSV Eindhovens Ibrahim Sangare.

Den 25 år gamle midtbanespilleren har en prislapp på 32 millioner pund og er også på ønskelisten til Bayern München og PSG. Det melder nederlandske ESPN.

Et annet navn på Liverpools midtbane-liste er Southamptons Romeo Lavia. Det melder Talksport. Chelsea skal allerede ha lagt inn et bud på 55 millioner pund for 19-åringen, en sum Liverpool også er villig til å gi.

Tottenham er på spissjakt, og ifølge italienske Gazzetta dello Sport vurderer de å hente Arsenals Folarin Balogun. 22-åringen, som lenge har vært ønsket av Inter, har en prislapp på 55 millioner euro.

Manchester United har både Evertons Amadou Onana og Barcelonas Frenkie de Jong på ønskelisten.

Daily Mail melder at Everton i disse dager vurderer et mulig salg av Onana, mens de Jong ikke virker særlig interessert i en overgang til Premier League da han ifølge spanske El Periódico ønsker å bli i Barcelona «resten av livet».

Kyle Walker har vært koblet til Bayern München, men kommer til å avslå tilbudet fra den tyske storklubben og signere en ny kontrakt med Manchester City, ifølge overgangsguru Fabrizio Romano.

Samtidig vurderer Manchester City å hente Michael Olise fra Crystal Palace – dersom de ikke får hente West Hams Lucas Paquetá. Det melder Football Insider.