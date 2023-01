Fotballryktene: – I samtaler med Gerrard

Steven Gerrard kan bli landslagstrener, og Harry Kane er ønsket av Real Madrid. Her er onsdagens fotballrykter!

MULIG POLSK LANDSLAGSSJEF: Polske medier skriver at Steven Gerrard skal være i samtaler med det polske fotballforbundet om jobben som polsk landslaggsjef. Foto: John Walton

Det polske nettstedet Meczyki skriver at det polske fotballforbundet skal være i samtaler med Steven Gerrard om å ta over Polens landslag. Polen har vært uten landslagssjef siden forbundet nylig besluttet å ikke fornye kontrakten til Czesław Michniewicz.

Real Madrid skal være interessert i å signere Harry Kane for neste sesong, ifølge det spanske nettstedet Todofichajes.

AKTUELL FOR REAL MADRID: Real Madrid skal være interessert i å signere Harry Kane neste sesong. Foto: DAVID KLEIN/REUTERS

Overgangssummen for den nåværende Tottenham-spissen sies å kunne bli på opptil 100 millioner euro (drøyt en milliard norske kroner). 29-åringens kontrakt med londonklubben går i utgangspunktet ut i 2024.

Chelsea hiver seg med i kampen om å signere den spanske forsvarsspilleren Pedro Porro, skriver nettstedet 90min. Også Chelseas byrivaler Tottenham skal være interessert i 22-åringen.

LONDONINTERESSE: Både Chelsea og Tottenham skal være interessert i Sportings Pedro Porro. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Sporting krever at klubbene utløser overgangsklausulen på 45 millioner euro (477,2 millioner norske kroner), en sum ingen av de to londonklubbene skal være villig til å betale.

Sky Sports skriver at Thierry Henry benekter å ha kontaktet det belgiske fotballforbundet angående den ledige jobben som sjef for Belgias landslag. Det belgiske landslaget har vært uten landslagssjef siden Roberto Martinez forlot stillingen like etter VM.

Atletico ser på Memphis Depay som en av flere mulige alternativer for å erstatte João Félix, som ser ut til å dra på utlån til Chelsea resten av sesongen, ifølge italienske Sportitalia.

MULIG ERSTATTER: Memphis Depay er blant kandidatene til å erstatte João Félix i Atletico. Portugiseren er veldig nær et utlån til Chelsea. Foto: CARL RECINE/REUTERS

The Guardian skriver at Besiktas har akseptert en sum på rundt 2,7 millioner britiske pund (drøyt 32,4 millioner norske kroner) fra Manchester United for å la Wout Weghorst avslutte sin nåværende låneperiode med Burnley før låneavtalen går ut.

Men Besiktas ønsker å ha på plass en erstatter for Weghorst før de er villige til å gjennomføre en overgang for nederlenderen.