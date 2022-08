Fotballryktene: – Har ikke gitt opp de Jong

Onsdag 31. august 17.00-00.30: «Deadline Day Norge»

Det begynner å nærme seg Deadline Day. Og noen klubber blir stadig mer desperate.

Chelsea har kastet seg inn i kampen om underskriften til Evertons lovende unggutt Anthony Gordon. Han vil koste godt over 600 millioner kroner, men Everton vil ha mer. Derfor har Liverpool-klubben spurt Chelsea om å inkludere enten Conor Gallagher eller Armando Broja i avtalen, skriver talkSPORT. Ifølge The Athletic har Gordon ytret ønske om å spille Champions League-fotball i Chelsea.

Også West Ham snuser på Gallagher. Der er det snakk om et lån ut sesongen.

Everton er villig til å gi slipp på gullkalven sin, men da må de først finne en passende erstatter. Watfords Joao Pedro og Southamptons Che Adams er på radaren til Frank Lampard, skriver Mirror.

Chelsea gir opp jakten på Leicester-stopper Wesley Fofana, skriver The Sun. Også det tredje budet ble avslått. En spiller på vei ut: Callum Hudson-Odoi. Han er kun en medisinsk sjekk unna et utlån til Bayer Leverkusen.

Manchester United er fortsatt interessert i Frenkie de Jong. Det til tross for at Casemiro allerede er på plass i Manchester. Ifølge Mirror vil rødtrøyene igjen prøve seg på nederlenderen, og skal ha sendt en overgangsdelegasjon til Barcelona. De Jong trykket for øvrig «liker» på et Instagram-innlegg hvor Casemiro viste seg på Old Trafford.

En annen spiller Manchester United har på ønskelisten er Eintracht Frankfurt-keeper Kevin Trapp. 32-åringen vil få tilbud om en årlig lønn på rundt 100 millioner kroner, skriver tyske Sport1. I tillegg til Trapp har Manchester United vist interesse for den dyktige sveitsiske målvakten Yann Sommer, skriver Independent.

Det er ventet at Manchester United vil legge inn et nytt bud på Ajax-ballkunstneren Anthony. 22-åringen skal være lysten på en overgang. Da blir han i så fall gjenforent med tidligere trener Erik ten Hag.

Arsenal er villig til å legge nesten 600 millioner kroner på bordet for å sikre seg Wolves-angriperen Pedro Neto. Det er en del som først må på plass for at overgangen skal gå i boks. Først og fremst at Nicolas Pepe stikker på lån til Nice, skriver Express.



De andre London-klubbene har også følere ute i markedet. West Ham har lagt inn bud på Club Brügges dyktige midtbanespiller Hans Vanaken, mens Tottenham fortsatt ikke har gitt opp Adama Traoré.