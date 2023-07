Fotballryktene: – Fratas kapteinsbindet

Harry Maguire fratas kapteinsbindet kommende sesong, melder The Sun.

Forsvarsspilleren overtok kapteinsbindet etter Ashley Young under Ole Gunnar Solskjærs ledelse i 2020, men nå ser det ut til at Erik ten Hag heller går for Bruno Fernandes, skriver avisen.

Bayern München spisser til i kampen om å hente Harry Kane.

Den tyske klubben vil legge inn et forbedret bud på nesten 70 millioner pund, omtrent 963 millioner kroner, for Tottenham-spissen, men Tottenham ønsker mer penger på bordet, til tross for at 29-åringen kun har ett år igjen av kontrakten. Det melder Daily Mail.



PÅ STEDET HVIL: Hvor Harry Kane ender i sommer er fortsatt usikkert. Foto: Oli Scarff

Chelsea ønsker 40 millioner pund, rundt 545 millioner kroner etter dagens kurs, for Romelu Lukaku, som skal være ønsket både i saudiarabiske Al-Hilal og Juventus.

Også Inter Milan er interessert i å hente belgieren, men budet skal ha blitt avvist, skriver Guardian.

Manchester United har avtalt personlige vilkår med den danske spissen Rasmus Højlund. Han skal være villig til å be sin nåværende klubb Atalanta om en overgang dersom de ikke kommer til enighet, melder Football Transfers.

ENIGE: Rasmus Højlund ønsker seg til Manchester Unted. Så spørs det om Atalanta vil selge... Foto: Spada

Den italienske klubben ønsker 60 millioner pund, omtrent 825 millioner kroner, for 20-åringen.

Football Transfers skriver også at Tottenham følger nøye med på situasjonen til Chelseas Marc Cucurella. De ønsker en erstatter for Ivan Perišić, og Cucurella skal være et godt alternativ.

Tottenham er også interessert i å signere Borussia Mönchengladbachs forsvarsspiller Ko Itakura, men får kamp fra Napoli, melder Sky Sports Germany.