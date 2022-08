Fotballryktene: – Flørter med Premier League-klubb

Mens Liverpool har meldt sin interesse for Sander Berge. Her er mandagens fotballrykter!

Thomas Tuchel jakter forsterkninger i angrepsrekken, og ifølge Daily Mail er Wilfred Zaha høyt oppe på listen over spillere de vurderer. Chelsea vurderer å legge inn et bud på Crystal Palace-angriperen før overgangsvinduet stenger ved midnatt 1. september, men Pierre-Emerick Aubameyang er fremdeles øverst på Tuchels liste.

Samtidig er Cristiano Ronaldos agent på plass i Chelsea for å se på mulighetene for en overgang for Manchester United-stjernen. Det melder Independent.

Idrissa Gueye (32) skal være nær en overgang til gamleklubben Everton fra PSG.

Newcastle-keeper Martin Dubravka (33) er på vei til Manchester United. Han er enig med United om sin personlige kontrakt og bønnfaller Newcastle om å godta budet på fem millioner pund for ham, melder flere medier.

Flere har Frenkie de Jong i kikkerten, men til tross for interesse fra Manchester United, Chelsea og Liverpool, forventes det at 25-åringen blir værende i Barcelona denne sommeren, ifølge CBS Sports.

Liverpool ser etter forsterkninger på midtbanen, og ifølge Yorkshire Post er Sander Berge aktuell. Sheffield United ønsker å beholde nordmannen, men en utkjøpsklausul på 35 millioner pund gjør det mulig for Jürgen Klopp å hente Berge til Anfield.

Ifølge rapportene ønsker Real Madrid å sikre seg Edinson Cavani, men nå melder overgangsguru Fabrizio Romano at Valencia er i førersetet for å sikre 35-åringens signatur. Cavani er for øyeblikket klubbløs etter at kontrakten med Manchester United gikk ut.

Romano melder også at Sergio Reguilon forlater Tottenham og går til Atletico Madrid på lån.

Ifølge Sky Sports er Bayer Leverkusen og Chelsea enige om en overgang for Callum Hudson-Odoi. Han vil gjennomgå medisinske tester mandag og vil bli presentert innen kort tid.