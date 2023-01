Fotballryktene: – Avviser kontraktstilbud

Kampen om Jude Bellingham spisser seg til og Chelsea er ikke ferdig på overgangsmarkedet. Her er søndagens fotballrykter!

RYKTER: Jude Bellinghams fremtid er et hett tema. Foto: Dylan Martinez.

Jude Bellingham forventes å avvise et nytt kontraktstilbud fra sin nåværende klubb Borussia Dortmund, melder den engelske avisen Daily Star. Liverpool og Manchester City skal være klubbene som leder an i kampen om å hente England-talentet.

Manchester United spisser seg inn på å hente Tottenhams Harry Kane i sommerens overgangsvindu, melder Daily Mail.

England-kapteinen er inne i sitt siste år av kontrakten med Spurs, og skal ikke være interessert i å forlenge. Ifølge avisen er Kane åpen for å slutte seg til Manchester-klubben i sommer.

TIL MANCHESTER? Harry Kane kan være på vei bort. Foto: David Klein.

Chelsea ønsker å hente nok en spiller. Ifølge Mirror øker de budet på Brightons midtbanespiller Moises Caicedo til rundt 800 millioner kroner, melder avisen. Det kan være et stort nok bud til at Brighton vil selge 21-åringen.

The Blues ønsker også å inngå byttehandel med Barcelona, melder den spanske avisen Sport. De skriver at Chelsea skal være villig til å gi bort Marokko-ving Hakim Ziyech mot å hente katalanernes Franck Kessie.

Manchester United-keeper David de Gea skal være villig til å gå ned i lønn for å sikre en langtidskontrakt med klubben, melder The Sun.

Manchester United og Tottenham kjemper begge om å hente Rennes- og Kroatia-spiller Lovro Majer, skriver den franske avisen Jeunes Footeux.

Adama Traore´s kontrakt med Wolverhampton går ut denne sommeren, og to italienske klubber er interessert i å hente angrepsspilleren. Både Atalanta og Napoli ønsker å hente Traore gratis i sommerens overgangsvindu, melder 90min.

Tidligere Spania-trener Luis Enrique er et av alternativene til å ta over jobben som ny landslagstrener for Brasil, melder UOL Esporte.