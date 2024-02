Fotballryktene: – Åpner for United-retur

Det internasjonale overgangsvinduet stenger i kveld, og mye kan skje de neste timene.

Én av klubbene som kan få en travel siste dag er Chelsea. Armando Broja (22) linkes bort fra klubben. Fulham vurderer å gjøre et sent forsøk på å kapre spissen, skriver Evening Standard.

Chelsea krever imidlertid 50 millioner pund – rundt 650 millioner kroner – en pris Fulham ikke skal være villige til å betale for albaneren.

José Mourinho fikk sparken i Roma nylig. Nå melder Daily Mail at portugiseren er åpen for en Manchester United-retur under det nye eierskapet, dersom muligheten skulle by seg.



Barcelona får kamp fra Tottenham om det svenske stortalentet Lucas Bergvalls (17) signatur, ifølge Football London. 17-åringen spiller i Djurgården.

ØNSKET: Storklubbene jakter er i dragkamp om svenske Lucas Bergvall (17). Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Sheffield United jakter på forsterkninger før vinduet stenger. «The Blades» skal forhørt seg om Leicester City-stopper Harry Souttar. Det skriver Football Insider.

Kylian Mbappé (25) har vært blant de mest omtalte navnene i nok et overgangsvindu. Kontrakten til den franske superstjernen går ut denne sommeren.



Den spanske avisen Marca melder at 25-åringen vil annonsere i februar at han ikke vil signere en ny kontrakt med PSG.

Overgangsguru Fabrizio Romano skriver på X at det er enighet mellom Crystal Palace og Blackburn for Adam Wharton (19). Palace betaler drøyt 300 millioner kroner for midtbanespilleren.