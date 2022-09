Fotballens største bakende sørget for jubelkveld: – Bransjens beste rumpe

Skottland sløste med sjansene før John McGinn og Lyndon Dykes sikret 3-0-seier hjemme mot Ukraina i Nations League onsdag.

Etter en sjansefattig omgang, hvor vertene hadde hatt det eneste skuddet på mål, måtte lagene gå til pause på stillingen 0-0.

62 minutter inn i kampen kom vertene seg til en enorm dobbeltsjanse hvor først Che Adams nikket ballen i tverrliggeren, før Anatolij Trubin vartet opp med en feberredning på Adams neste heading.

– Brukte rumpe-trekket

Mens Adams sløste med sjansene, var McGinn sikker som banken da han manøvrert vekk en ukrainer med sin berømte bakside og skjøt vertene i ledelsen med et skudd fra innenfor 16-meteren ti minutter senere.

– John brukte rumpe-trekket som alle vet han er kjent for, og jeg er glad for at han scoret det. Han fortjente det. Han har vært veldig god, og etter det så vi veldig trygge ut, sier Skottland-innbytter Lyndon Dykes.

Innbytterne Dykes og Ryan Fraser sikret vertenes seier i sluttminuttene. Først slo Fraser en corner inn på hodet til Dykes, som headet ballen i det lengste hjørnet, før de kopierte målet og gikk opp i 3-0.

Se kampsammendrag:

– Ingen har like stor rumpe som meg

Men det var McGinns rumpe-trekk som ble forløsende for skottene, noe som også ble lagt merke til på Twitter.

– John McGinns rumpe, bransjens beste, skriver Stuart Hodge.

Andre uttrykker det mer visuelt:

John mcginn playing football and it’s glorious. pic.twitter.com/vHIXmuEvj4 — step-hen🙄 (@caseery_1) September 21, 2022

– Jeg tror nok ikke noen har en like stor rumpe som meg, har McGinn tidligere uttalt til The Telegraph.

– Den enkleste oppfatningen av meg når jeg ikke spiller bra er «å, han er ikke atletisk, han er ikke så bevegelig». Det kunne ikke vært lenger unna sannheten. Jeg er i så god form som jeg har vært noen gang. Jeg føler meg kvikkere enn noen gang, sa Skottland-kapteinen i fjor.

– Rumpa er viktig

Yaya Touré har tidligere brukt McGinn som eksempel på hvorfor stor rumpe er viktig i fotballen. I en spalte for The Athletic, brukte han en landskamp mot England som eksempel.

– Hvis du ser på et bilde av McGinn, kan du se at han har veldig kraftige ben og hofter, og det var noen ganger du kunne se ham få ballen med ryggen til en England-spiller, lukte faren og så bruke rumpa si til å skjerme ballen fra dem. Rumpa er viktig, siden den kan skape et øyeblikks rom mellom deg og en annen spiller, slik at du får mer tid med ballen, skrev han der.

Skottland og Ukraina spiller i gruppe 1 på nivå B i nasjonsligaen. Førstnevnte ligger an til opprykk med sine ni poeng på fire kamper. Ukraina følger med sju poeng. Irland og Armenia ligger på de to siste plassene med henholdsvis fire og tre poeng.

Gruppelederen møter Irland hjemme og Ukraina «borte» (i Krakow, Polen) i de to siste kampene i nasjonsligaen.

(©NTB/TV 2)