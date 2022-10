Fotballen slår full alarm – over 10 000 barn kan rammes

– Her inne er det best, sier Yasmin Alili til TV 2.

– Du håper dere kan være her i vinter?

– Ja, ikke ute for der er det mye snø. Ikke i gymsalen heller. Det er bedre her, sier Alili.

Smilene sitter løst hos åtteåringen og lagvenninnene hennes.

I befolkningsrike Groruddalen er Obos-hallen den eneste kunstgresshallen. Den er et møtepunkt, et fritidstilbud og en trygg havn for barn som Yasmin.

Hittil har hallen vært bortimot øremerket barna i Sportsforeningen Grei og barn av andre klubber i Groruddalen.

VIKTIG: Kunstgresshallen i Groruddalen er et viktig møtested for barn og unge. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Mens barna løper rundt på kunstgresset og ler, er det mer alvor å spore på sidelinjen.

Hos Sportsforeningen Greis styreleder, Asgeir Moripen, sitter ikke smilet like løst. Han vet nemlig at barn som Yasmin og lagvenninnene kommer til å bli presset ut av hallen i vinter.

– Det er ikke noe hyggelig. Vi har bygget denne hallen for barn og unge, sier Moripen til TV 2.

Selv om regjeringen har økt strømstøtten for idretten i vinter, er regningene skyhøye for idrettslagene. For Grei koster strømregningen minimum 250 000 ekstra i år, og det etter at strømstøtten har dekket sin del.

For å bøte på denne kostnaden har de yngste spillerne i klubben allerede fått beskjed om at tiden i kunstgresshallen vil minimeres i vinter.

Eksterne aktører som bedriftslag og mer pengesterke klubber tar over kunstgresstiden, mens unge barn som Yasmin må trene i gymsaler.

– Jeg synes det er kjempetrist, sier Moripen.

OPPGITT: Asgeir Moripen er styreleder i Sportsforeningen Grei som har over 900 medlemmer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

NFF roper varsko: – Dette er alvorlig

Sportsforeningen Grei er bare en av mange idrettslag som har fått et tøft møte med de høye energiprisene.

Nå roper Norges største idrettsbevegelse varsko. Fotballen har ifølge Norges Fotballforbund (NFF) 261 591 spillere fordelt på 1721 klubber.

Etter å ha gjennomført en undersøkelse hvor 217 klubber svarte, har NFF sendt et brev til Stortinget og regjeringen.

Av de 217 klubbene som deltok i undersøkelsen sier 50 prosent at de blir nødt til å stenge av varmen om energikostnadene forblir like fremover.

– Det er rimelig heftig. Dette er alvorlig, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Lise Klaveness og fotballen kjemper for en bedre støtteordning. Foto: Torstein Wold / TV 2

En annen underkommunisert problemstilling flere idrettslag påvirkes av er at det ikke gis støtte til gass og olje.

Slik ordningen er nå, er det kun strømprisene idrettslagene får støtte for. De klubbene som bruker gass eller olje til oppvarming får ingen energistøtte til disse oppvarmingskildene.

Ifølge undersøkelsen til NFF bruker 42 prosent av deltakerne elektrisitet som oppvarmingskilde, mens 21,1 prosent bruker gass. 5,3 prosent bruker olje.

– Det er utvilsomt alvorlig. Det som er veldig kritisk er at gass og andre energikilder ikke er inkludert. De får ingen støtte, sier styreleder i NFF Oslo, Jo Evensen til TV 2.

For å sette det i kontekst viser han til hvor mange barn og unge som til daglig trener på fotballbaner i Oslo, som er oppvarmet med gass.

– Opp mot 10 000 barn og unge, konstaterer Evensen.

TRYGG HAVN: Yasmin Alili (nummer to fra høyre i bakerste rekke) og lagvenninnene går en usikker fremtid i møte. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Klaveness er fornøyd med at regjeringen hittil har gitt støtte, men mener likevel at det må kraftigere skyts til.

– Vi er glad for støtten som ligger der, jeg opplever absolutt at vi har blitt lyttet til. Det er krisetider for Norge. Det er ikke slik at vi tenker at regjeringen og myndighetene ikke forstår behovet, men det må mer til. Vi trenger mer hjelp, sier fotballpresidenten.