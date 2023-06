– Fotballen skal være for alle, og da burde vi få være med

Flere reagerer på at Norge ikke sender et fotballag til Special Olympics. Nå endrer også Norges Fotballforbund (NFF) på begrunnelsen.

Førstkommende lørdag begynner Special Olympics, verdens største idrettsarrangement for utviklingshemmede, i Berlin.

TV 2 skrev forrige uke om tidligere idrettspresident Tom Tvedt, nåværende leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede, som gikk til frontalangrep på NFF for at de ikke sender et fotballag.

NFF har ikke sendt utøvere siden 2011.

Dette er saken I januar tok Norges idrettsforbund (NIF) ut sin største tropp noensinne til Special Olympics World Summer Games. 44 utøvere fra ti ulike idretter skal representere Norge i Berlin i midten av juni, i arrangementet som gir mennesker med utviklingshemming mulighet til å konkurrere uansett ferdighetsnivå. Store idretter som håndball og friidrett sender utøvere, men ikke fotball. NFF har ikke sendt utøvere til Special Olympics siden 2011. NIF opplyser til TV 2 at det er de ulike særforbundene som må ytre et ønske om å bli tatt ut, men det ønsket har ikke kommet fra fotballforbundet. TV Bra omtalte sakskomplekset først.

– Det er svært beklagelig, fordi NFF på så mange arenaer er opptatt av mangfold. Her må forbundet skjerpe seg, mener Tvedt.

Nå får han støtte fra breddeidretten i Haugesund.

– Jeg synes det er dårlig gjort. Fotballen skal være for alle, og da synes jeg vi burde være med i Special Olympics, sier Georg Kvale.

– Utrolig skuffende

Han spiller på Djerv 1919 og har tidligere deltatt i Special Olympics.

– Det har vært veldig kjekt før. Det ga meg mye glede, og jeg ble kjent med mange nye folk. Jeg synes det er dårlig (at Norge ikke sender lag, journ. anm), for det skal være likt for alle, fortsetter han.

Treneren hans er Kjell Bjelland, som har jobbet med tilrettelagt idrett siden 1977.

I 2019 ble han tildelt NFFs Johannes M. Hofstras Minnepris, en pris som deles ut til «en person som over mange år har vist et brennende engasjement for tilrettelagt fotball».

– Jeg synes det er utrolig skuffende. Man burde være med og gi de muligheten. Gjennom deltakelse i Special Olympics kunne man ha fått profilert fotballen bedre her hjemme, mener han, og fortsetter:

– Jeg har selv vært leder selv for fotballtroppen i Special Olympics og sett at det har vært lurt med tanke på rekruttering og motivasjon, og det har stimulert til mer aktivitet i lokalmiljøet. Så den verdien er veldig stor.

MÅLSNIK: Georg Kvale har deltatt i Special Olympics tidligere, men får ikke vist frem skuddfoten i årets utgave. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2.

Går tilbake på tidligere begrunnelse

NFF sa til TV 2 forrige uke at det var to grunner til at man velger ikke å delta:

1) Målgruppen i Special Olympics er begrenset til spillere med «intellectual disability». NFFs lag består av spillere med mange ulike typer funksjonsvariasjoner, hvorav da mange er utelukket fra deltakelse i Special Olympics.



2) Spillformen i Special Olympics er såkalt «unified» – altså spillere med og uten funksjonsnedsettelse. Denne spillformen gikk NFF bort fra for flere år siden.



Idrettsforbundet har i etterkant opplyst TV 2 om at punkt to imidlertid ikke stemmer: I Special Olympics konkurreres det i begge spillformer.

Konfrontert med dette, svarer NFF:

– Det er helt korrekt at det i Special Olympics arrangeres begge spillformer i 7`er fotball for spillere med «intellectual disabilities».

TV 2 har bedt om et intervju med NFF for å komme til bunns i hva begrunnelsen da er, men dette har forbundet takket nei til.

I en lengre e-post (som kan leses i sin helhet nederst i saken), fremstår det som at en rekke ulike faktorer spiller inn.

Begrunnelsen: – Ville medført ytterligere eksklusjon

Henrik Lunde, som er seksjonsleder for Klubb og aktivitet i NFF, gir uttrykk for at de ikke har registrert stor interesse eller vilje fra miljøet til å delta i Special Olympics de seneste årene.

Videre lister han opp tre spesifikke grunner:

- Special Olympics har kjønnsdelte klasser (både «unified» og vanlig). Da det er en svært skjev kjønnsbalanse i tilrettelagt fotball, ville dette medføre utfordringer for kvinners deltakelse

- Special Olympics har krav til at deltakerne må ha «intellectual disabilites» med tilhørende dokumentasjonskrav – noe som ville utelukke en stor gruppe av våre spillere – da vi ikke har en-diagnose-lag av åpenbare geografiske og demografiske årsaker

- Spillformen i Special Olympics er 7`er fotball og det er den spillform med færrest lag i tilrettelagt fotball, og det ville medført en ytterligere eksklusjon

På spørsmål om hvordan de reagerer på kritikken som kommer, skriver Lunde:

KJØPER IKKE ARGUMENTASJONEN: Djerv 1919-trener Kjell Bjelland. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2.

– Det er flott at folk er opptatt av tilrettelagt fotball og ønsker deltakelse fra norske utøvere også i Special Olympics. NFF lytter til alle og til våre klubber spesielt – ikke minst når det gjelder tilrettelagt fotball. NFF jobber for klubbene og deres behov og ønsker veier tungt i våre prioriteringer.

Se resten av svaret til NFF i faktaboksen nederst i saken

Bjelland i Djerv 1919 er imidlertid krystallklar: norsk fotball må delta i Special Olympics.

– Fotballen burde naturligvis ha vært med, som de var tidligere. Alle skal jo få være med. Inkludering, mangfold, integrering… Det er mange fine og flotte ord jeg har hørt i flotte festtaler fra presidenter og andre i fotballen. Det er lett å si det, men man kunne gjort mer av det også, mener han.