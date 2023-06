– Fotballagent ba spillere om «dick pics»

Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten har over lengre tid gransket en fotballagent som har bedt elitespillere om intime, seksuelle bilder.

Tirsdag publiserte Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten en større avsløring om en agent som har bedt et tjuetalls spillere i svensk toppfotball om seksualiserte bilder.

I flere måneder har de gransket den svenske spilleragenten.

Spillere, som enten fortsatte å jobbe med ham eller har hatt ham som representant, sier at agenten uoppfordret sendte bilder av seg selv, ba om intime bilder, viste stor fascinasjon for kjønnsorganer og krevde bilder av penis i bytte mot overganger.

Også flere spillere i Norge har opplevd eller hørt om samme type adferd fra agenten, skriver Josimar og Idrettspolitikk.no.

De svenske mediene skriver at spillere sier de følte seg tvunget til å tåle at han ba om det.



Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten har publisert intervjuer med spillere om hendelser og agentens makt i svensk fotball. De har også flere skjermbilder og bilder som underbygger historiene til spillerne, som er anonymiserte.

– Angrer

«Kan man få et «dick pic» som agenthonorar?» skal agenten ha spurt en svensk fotballspiller på Snapchat.

INTIME SPØRSMÅL: Agenten skal ha brukt Snapchat for å be om penisbilder fra flere spillere. Foto: Lionel Bonaventure / AFP Photo

Meldingen kom like etter at spilleren var klar for ny klubb.

En annen spiller sier at han ville holde seg på god fot med agenten.

– Han er en god agent, og jeg så andre spillere utvikle seg med hans hjelp. Nå i ettertid angrer jeg på at jeg ikke forsto tidligere at han brukte sin posisjon som agent overfor spillere som ville videre i karrieren, forteller spilleren til Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten.

Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten har konfrontert agenten og fått svar via hans advokat. Han nekter for å ha gjort noe galt, og hevder han er utsatt for en svertekampanje.

«Snapchat-agenten»

Svensk media har gitt agenten kallenavnet «Snapchat-agenten».

Selv omtaler hovedpersonen seg som talentspeider, og ikke agent.

Rundt seg har «Snapchat-agenten» flere personer som er registrerte fotballagenter, og som dermed representerer spillerne, formelt sett.

«Snapchat-agenten» er ikke registrert som formidler hos det svenske fotballforbundet (SvFF) eller hos NFF, skriver Josimar.



TV 2 har vært i kontakt med Yngve Haavik i Norges Fotballforbund. Han svarer at adferden som beskrives er uakseptabel.

– Vi oppfordrer spillere til å melde fra til klubben sin. Ved overtredelse av norske lover, så kan også saker anmeldes til politiet. Så lenge vedkommende ikke er registrert som formidler eller i dag har en annen rolle eller verv som reguleres av NFFs regler, er det vanskelig for NFF å gjøre noe med denne saken basert på den informasjonen vi har i dag, og der vi heller ikke kjenner identiteten til mannen, sier Haavik til TV 2.

Over flere år

Den svenske agenten skal ha drevet med tilnærmingen over flere år.



Vitnesbyrdene fra spillere de svenske mediene har snakket med relaterer seg til hendelser fra begynnelsen på 2000-tallet og til i dag.

Vitnene beskriver en person som oppfører seg svært upassende og som har gitt de stort ubehag i ettertid.



BA OM BILDER: Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten har gitt agenten navnet «Snapchatagenten» Foto: Dado Ruvic

Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten skriver at «Snapchat-agenten» og hans forretningspartnere har stått bak en rekke overganger i svensk toppfotball de siste årene.

Selskapet agenten driver omsetter hvert år for flere millioner kroner. Mye på grunn av samarbeid med flere Allsvenskan-klubber.

Fotballspillere beskriver agenten som en sosialt, dyktig fotballfan. De sier også at han har et skarpt fotballblikk, bemerkelsesverdig arbeidskapasitet og imponerende kunnskap om mulige kupp for klubber.



Josimar: Også i Norge

Ifølge en sampublisering mellom Idrettspolitikk.no og Josimar skal agenten også ha bedt om intime bilder fra unge, norske fotballspillere.

De skriver at han har hatt flere roller i flere klubber i over et tiår. Hovedsakelig gjelder det svenske spillere til lag på nivå tre, men også til klubber i de øverste divisjonene.

Til Idrettspolitikk.no og Josimar tegner de norske, unge spillerne de har vært i kontakt med det samme bildet av «Snapchat-agenten» som kommer fram i avsløringen til Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten.



– Han sendte meg bilde av seg selv naken på en seng og ba om «dick pic» tilbake, forteller en spiller til Josimar.



En annen spiller forteller at agenten ba om kroppsbilder av ham.

Agenten ønsket å tilegne seg spilleren som sin klient. Han skal så ha sagt at han kunne skaffe kontrakt i en utenlandsk klubb dersom han signerte en avtale, og skal ha bedt spilleren om et bilde i bar overkropp for å sjekke fettprosenten. Spilleren sendte aldri noe svar, ifølge mediene.

Idrettspolitikk.no og Josimar skal ha fått historier om agenten bekreftet fra titalls spillere i Norge. De var i samsvar med det Fotbollskanalen/TV4 og Göteborgs-Posten skriver.

Josimar/Idrettspolitikk.no har kontaktet «Snapchat-agenten» per telefon, SMS og epost – uten å få svar.