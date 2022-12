Xhakas ballegrep satte sinnene i kok hos Serbia

Serbia-Sveits 2-3

Kamerun-Brasil 1-0

«Sveits' landslagsspiller Granit Xhaka er og forblir en provokatør. Ingenting har endret seg hos Arsenal-spilleren, selv etter fire år», skriver den serbiske avisen Novosti etter oppgjøret.

Ikke bare var 30-åringen sentral i håndgemenget på overtid.

Halvveis i andre omgang gjorde han en obskøn gest som ikke falt i smak hos serberne:

Situasjonen skjedde like etter at Serbia hadde ropt på straffe, men fått nei. Xhaka får refs for oppførselen sin av Novosti.

«Han fikk ikke engang gult kort», skriver avisen. Også den sveitsiske avisen Blick omtaler midtbanespillerens ballegrep på sin forside.

Ampert på overtid

Serbias Nikola Milenkovic klikket på Granit Xhaka etter en tøff duell. Xhaka svarte med raseri.

Da kom spillere fra begge leirer løpende til for å melde seg på i tumultene.

– Her var det ampert. Virkelig, virkelig. Slåssing og forsøk på skalling, kommenterer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Tumultene gjorde at det måtte legges til tre minutter oppå de sju opprinnelige. Det skyldtes blant annet at Xhaka og Serbias spisstjerne Aleksandr Mitrovic ikke lot diskusjonen ligge.

– Det er i ferd med å boble helt over, kommenterte TV 2s ekspert Yaw Amankwah.

Dommeren nøyde seg med gult kort til Xhaka og Milenkovic, som var i den første duellen.

Også i kampen mellom Uruguay og Ghana ble det ampert. Mange stusset på det Darwin Núñez gjorde her:

Forhistorie

Xhaka provoserte også forrige gang landene møttes i VM. Arsenal-stjernen feiret med å lage «den albanske ørnen», i likhet med Xherdan Shaqiri. Sveits ble i ettertid klaget inn for det politiske budskapet av Serbia.

Shaqiri holdt seg mer i skinnet da han scoret 1-0-målet i et oppgjør med mange vendinger.

Stjernespilleren hysjet og pekte mot navnet på ryggen. Etter en serbisk snuoperasjon, etterfulgt av en sveitsisk snuoperasjon, går Sveits til åttedelsfinale som gruppetoer bak Brasil.

Serbia slo hardt tilbake etter Sveits' ledermål. Stjernespissene tok ansvar. Først ved Aleksandr Mitrovic, så Dusan Vlahovic. Da levde Sveits' håp om avansement farlig.

– Krem-mål!

I likhet med rivalen hadde imidlertid spillerne fra alpelandet en snuoperasjon i seg. Breel Embolo sørget for at de gikk til pause med uavgjort.

Like etter sidebyttet ordnet Remo Freuler 3-2 – etter en avslutning og et forarbeid som fikk TV 2s kommentatorer til å dra frem superlativene.

– For et krem-mål, utbrøt Endre Olav Osnes.