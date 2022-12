Vold, mobbing og kriminalitet - slik ble Kyle Walker mannen hele England setter sin lit til

Han er mannen alle snakker om. Mannen som skal sørge for at England tar ett steg nærmere den forjettede land. Mannen som skal stoppe det som kanskje er verdens beste fotballspiller, Kylian Mbappé.

Vi snakker selvfølgelig om Kyle Walker.

La meg ta deg med til et lite, engelsk nabolag i forstaden Sharrow, i utkanten av Sheffield sentrum i Nord-England.

Glasskår og søppel går i ett med den gråe asfalten. En liten, smal sidevei preget av butikker med stengte gittergjerder, overfylte søppelbøtter og en eim av den forbudte, grønne plante er det som leder oss opp til Lansdowne Estate.

Det var her Englands høyreback hadde sin barndom.

LANSDOWNE ESTATE: Det var i disse blokkene Kyle Walker vokste opp. Foto: Per-Atle Karlsen

– Der jeg vokste opp måtte du overleve. Jeg er 32 nå, men den gang var jeg ikke voksen. Jeg var ikke klar over hva som faktisk skjedde. Om jeg ser tilbake på det nå tenker jeg at det faktisk var ganske ille, sier Walker i et intervjue med engelske DailyMail.

Dødsbrann og selvmord

Når TV 2 besøker Walkers gamle nabolag bærer det fortsatt preg av fattigdom og en tøff hverdag.

Her fikk Walker flere møter med en brutal virkelighet på midten av 90-tallet. En dag kom han blant annet hjem til et stort politioppbud, da noen hadde hengt seg i oppgangen. En annen gang opplevde han at noen kastet bensin inn i en leilighet og tente på. Barna i leiligheten kom seg ut. Deres mor brant inne.

Livet i stålbyens utkant var brutal. Det er her mange av de etniske minoritetene i byen bor.

Én av dem var Simon Hyacinth.

NABO OG TRENER: Simon Hyacinth har fulgt Kyle Walkers reise fra en liten, spinkel gutt i tøffe Sheffield-kår, til stjernestatus i verdens største idrett. Foto: Rudi Jakobsen

– Det var et typisk sentrumsnabolag, så ja, det var en del kriminalitet. De fleste klarte seg og de fleste kjente hverandres unger, men det var tøft.

Hyacinth var Walkers nabo og hans første fotballtrener. Han er andregenerasjons immigrant fra den lille karibiske øya Grenada. Han var også gode venner med Walkers far Michael, en anleggsarbeider fra Jamaica og hans britiske mor Tracey, som jobbet som sykepleier.

– Kyle har alltid hatt beina godt plantet på bakken. Foreldrene hans sørget for det. Han husker hvor han kommer fra og er takknemlig for det. Selv om han er en global superstjerne nå, har det ikke endret mentaliteten hans, sier Hyacinth.

Nektet å gå av banen

Selv om nabolaget tidvis var hardt og brutalt, hindret ikke det Walker i å sparke rundt på en fotball til alle døgnets tider - og det til tross for store skilter rundt om på veggene i borettslaget der beskjeden var klokkeklar: «NO BALL GAMES».

KLAR BESKJED: Kyle Walker ignorerte glatt disse skiltene rundt om i nabolaget der han vokste opp. Foto: Per-Atle Karlsen

Da Walker var seks skulle imidlertid naboene få litt fred, da den lille gutten endelig begynte med organisert fotball.

Det var det nettopp Hyacinth som sto i bresjen for, da han tok med seg den spinkle krabaten på trening hos den frivillige fotballorganisasjonen FURD (Football Unites, Racism Divides) der Hyacinth i dag jobber som daglig leder.

– Han var gal etter fotballen allerede da han var liten. Han var veldig liten, men utrolig rask og han hadde to gode føtter, erindrer Hyacinth.

FURD arrangerte ofte miniturneringer rundt om i parkene i Sheffield. Der var Walker alltid den første som kom og den siste som dro.

FOTBALL FRA MORGEN TIL KVELD: Kyle Walker var alltid det første som kom og den siste som gikk da Hyacinth arrangerte fotballturneringer rundt om i Sheffield. Foto: Rudi Jakobsen

– Han var så gira på å spille fotball, det var umulig å få han av banen. De andre barna ble ofte lei seg, for han ville ikke gå av banen. En gang måtte jeg si at han måtte gi noen andre sjansen, da svarte han at jeg skulle si til dem at han var nevøen min og at han derfor måtte spille hver kamp. Han var vel bare ti år på det tidspunktet, humrer Hyacinth.

Slet med å finne sin plass

For alt handlet om fotball for Walker - også på skolen.

– Som mange andre, unge gutter tenkte han at han ikke hadde behov for skolen. Han ville heller sparke på en ball. Jeg brukte å si til ham at han måtte bruke det talentet for det det var verdt og se hvor det tok han.

HIGH STORRS: Kyle Walkers skoleinteresse var så som så. Han ville mye heller sparke fotball. Foto: Rudi Jakobsen

Mellom tennistimer og middagsgjester tar hans gamle kontaktlærer ved skolen High Storrs, Eileen Hetherington, tid til en prat med TV 2.

Hun var Walkers lærer fra han var sju til elleve år. Det er fem år hun sent vil glemme.

HUSKER GODT: Eileen Hetherington forteller at Kyle Walker alltid har vært et fartsmonster og energibunt. Foto: Rudi Jakobsen

– Han var veldig, veldig liten og tynn. En lur liten gutt med et flott smil og en flott humor. Han var full av energi, ekstremt talentfull og eksepsjonell i sport fra en tidlig alder. Han var ekstremt rask og milevis foran de andre i løpekonkurranser, forteller hun.

Etter EM på hjemmebane i 2021 kom Walker innom sin gamle skole med en signert England-drakt. Den har naturligvis blitt rammet inn og fått hedersplassen utenfor skolens gymsal.

HEDERSPLASS: En av Walkers brukte landslagsdrakter henger på hedersplass i gangen på High Storrs. Foto: Rudi Jakobsen

Hetherington forteller at det var lett å se at Walker hadde et talent, men det var det imidlertid ikke alle som likte.

– Det var tøft. Han var fra Sharrow der det var mange kulturer. Det ble vanskeligere for han etter hvert som han ble eldre, for det var ikke så enkelt å passe inn, sier hun og fortsetter:

– Han ble mobbet en del. Noen av guttene var forståelig nok litt sjalu. Om man skiller seg ut i noe, så er det alltid noen som ønsker å dra deg ned.

Kampen som endret alt

Men å gi opp har aldri vært et alternativ for Walker, ei heller som purung guttunge.

Allerede som sjuåring ble han belønnet med plass på Sheffield Uniteds akademi og i 2000 ble han tatt under vingene til klubbens tidligere akademisjef, Ron Reid.

UTMERKET SEG IKKE: Tidligere akademisjef i Sheffield United, Ron Reid, kunne aldri sett for seg at Kyle Walker skulle ende opp som en av verdens beste høyrebacker. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Han hadde aldri sett for seg at hans elev skulle bli blant verdens beste høyrebacker.

– Han var veldig liten og for å være ærlig så utmerket han seg ikke fra resten. Han var god, men han tok ikke pusten fra deg, sier Reid.

Og Walker hadde heller ingen planer om å bli back. Han skulle bli spiss, akkurat som favorittspilleren og den tidligere Sarpsborg-treneren, Brian Deane.

Men så tok han et valg som endret alt.

– Det var mot Nottingham Forest. Jeg tror det var på G14-nivå eller noe i den duren. Han spilte spiss og vi ble kraftig slått, fordi vi hadde en prøvespiller som slet på høyrebacken. I pausen meldte Kyle seg frivillig til å spille på backen og han var helt fantastisk i andre omgang, forteller Reid.

– Det viser også karakteren hans. Den kantspilleren han spilte mot var en veldig god spiller og det kunne ha slått tilbake på Kyle, men det gjorde det ikke. Han meldte seg altså frivillig til å gå på høyrebacken og resten er historie, humrer den tidligere akademisjefen.

En manns død, er en annens...

Men det skulle ta tid før Walker for alvor slo igjennom på fotballbanen.

– Før han fikk et navn ble han sendt på lån til Northampton, der han spilte en håndfull kamper i League One. Da han kom tilbake, tok det litt tid før han fikk spille. Jeg tror han spilte sin første kamp i FA Cupen mot Leyton Orient. Han gjorde det bra, men han kom ikke inn på førstelaget, sier Reid og utdyper:

– Jeg presset på for at han skulle få sjansen på førstelaget, men alle mine «vær så snill» falt for døve ører.

BRAMALL LANE: Det var her Kyle Walker begynte proffkarrieren. I 2009 forlot han Sheffield United og Bramall Lane til fordel for Tottenham. Resten er historie. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Men så røk den daværende venstrebacken på Sheffield United, Gary Naysmith, korsbåndet.

– Det som skjedde var at Kyle Naughton, som var litt foran Kyle Walker på dette tidspunktet, ble flyttet fra høyreback til venstreback. Mot Swansea kom Kyle inn på høyrebacken og på Championship-nivå er det den beste debuten jeg noen gang har sett av en ung spiller. Jeg lurer av og til på hva som ville skjedd med ham om det ikke var for en manns uflaks. Om Gary Neysmith ikke hadde blitt skadet, ville Kyle noen gang fått muligheten? Jeg vet ikke, undrer Reid.

Tidenes dyreste

Etter den kampen har Walker aldri sett seg tilbake. Bare tre måneder etter debuten mot Swansea ble han solgt til Tottenham.

Han måtte gjennom et par utlån til Aston Villa og QPR før han i 2011 la beslag på høyrebackposisjonen hos de liljehvite.

Totalt ble det 228 i Nord-London før han i 2017 ble solgt videre til Manchester City for 50 millioner pund, noe som på det tidspunktet tilsvarte rundt 535 millioner norske kroner.

Tidenes dyreste forsvarsspiller het med det Kyle Walker. Da er det kanskje ikke så rart at man kjenner på litt stolthet i Sheffield.

FULL SPRUT: Kyle Walker har så langt fått med seg fire ligatitler i løpet av sin tid i Manchester City. Foto: Jason Cairnduff

– Vi er utrolig stolte av han. Han er en av våre egne og en inspirasjon for de unge her, for de kan relatere til ham. Alle kommer ikke til å bli superstjerner, men de kan drømme om mer enn det de har nå. Han er en veldig positiv rollemodell for alle de unge, sier Hyacinth.

Han får støtte av Walkers gamle lærer, selv om hun ikke er like imponert over alt 32-åringen foretar seg.

– Jeg blir veldig stolt, for han har virkelig utviklet seg. Men han har fått seg så mange tatoveringer. Jeg liker ikke tatoveringer, ler hun og legger til:

– Du kan fortsatt se den lille luringen i øynene hans og jeg kan ikke forstå hvordan han klarer å holde seg unna trøbbel, for han er litt kjent for å finne det, men han har det gøy og han nyter det.

Krystallklar beskjed fra hovedpersonen

På lørdag står Walker trolig overfor en av karrierens største utfordringer.

Da venter nemlig Frankrike og Kylian Mbappé i VMs kvartfinale.

STJERNEDUELL: Duellen mellom Kyle Walker og Kylian Mbappé er det store samtaleemnet før kvartfinalen lørdag. Foto: CHARLES PLATIAU

– Vi respekterer at han er en god spiller som er i form, men jeg kommer ikke til å rulle ut den røde løperen for han og fortelle han at han kan gå og score, sier Walker om mannen som så langt står med fem fulltreffere i mesterskapet.

Duellen mellom Walker og Mbappé er definitivt den store snakkisen før slaget står på Al Bayt Stadion.

Hjemme i Sheffield er tonen uansett av det selvsikre slaget før fartsmonsteret fra Sharrow skal måle krefter med lynet fra Paris.

– Om noen kan matche Mbappé er det Kyle. Det bør bli en god duell. Som den evige optimisten jeg er sier jeg at de kommer til å vinne, smiler Hetherington.

Eks-nabo og tidligere trener, Hyacinth, satser på at hans gamle elev plukker Mbappé ut av lomma etter kampslutt.

– Ja, la oss håpe det. Jeg støtter alltid Kyle i et race. Han har spilt mot Mbappé flere ganger, så det blir ingen store overraskelser. Forhåpentligvis kommer England best ut av det.

I et gammelt, engelsk cricket-ordtak heter det seg faktisk at:

«Behind every good England cricket team was a Yorkshireman»

KLAR FOR KAMP: England jakter sitt første VM-gull siden 1966. Kyle Walker er klar for å gjøre det han kan for at det skal skje igjen. Foto: Franck Fife

Yorkshire-gutten Kyle Walker er nå klar for å gjøre sitt for at det ordtaket også skal gjelde for fotballen og de tre løvene, som jakter sitt første VM-gull siden 1966.

– Jeg representerer landet mitt i en kvartfinale i VM, det er være eller ikke være. Taper vi, reiser vi hjem. Han skal ikke stå i veien for min sjanse til å forhåpentligvis vinne et verdensmesterskap for landet mitt.