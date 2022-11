VM-stjernen er sammen med landslagssjefens datter

Å leve opp til svigerfars forventninger kan være vanskelig nok, men for en av spillerne i fotball-VM er svigerfar også landslagssjef.

Spania- og Barcelona-spilleren Ferran Torres er nemlig kjæreste med datteren til Luis Enrique.

Torres begynte å date Sira Martinez mens han spilte for Manchester City, men Spania-spilleren meldte overgang til Barcelona for et knapt år siden var det slutt på langdistanseforholdet.

Nå bor de i den katalanske storbyen, og på Instagram legger de to ingen skjul på sin kjærlighet til hverandre.

Under en livestream på Twitch forrige uke ble Luis Enrique spurt om hvem som var hans forlengede arm på banen, dersom Vicente del Bosques (tidligere landslagssjef) var Sergio Busquets.

– Om jeg må velge hvem som er min forlengede arm på banen, vil jeg si Ferran. Hvis jeg ikke sier det, kommer datteren min til å ta livet av meg, spøkte den spanske landslagssjefen ifølge Football-Espana.

Dagen etter var det passende nok Ferran Torres som var Spanias utvalgte på pressekonferansen.

– Jeg ser ikke på det som noe ekstra press, vi vet at treneren er en spøkefugl og han slo bare av en spøk mens han var live, sier han.

Han fikk også spørsmål om hvordan han skiller mellom Luis Enrique som trener og svigerfar.

– Treneren og jeg vet hvordan å skille mellom når han er familie og når han er trener og jeg en spiller. Vi håndterer det naturlig, sier Torres.