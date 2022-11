VM-spillerens detalj vekker oppsikt

SER DU DETALJEN? Gaël Ondoua har tatt et valg som får TV 2s sportskommentator til å reagere. Foto: Petr Josek

VM har vært preget av flere overskrifter og kontroverser rundt regnbuefargene, OneLove-kapteinsbindet og menneskerettigheter.

Derfor var det mange som stusset da de la merke til detaljen, Gaël Ondoua, har på fotballskoene sine.

Kamerun-spilleren har nemlig to flagg på skoene. Naturligvis har han landet han representerer Kameruns flagg, men det er det andre flagget som vekker oppsikt.

Ondoua har nemlig Russlands flagg på skoene.

– I og med at Russland faktisk er utestengt fra fotballen på grunn av den grusomme krigen i Ukraina, blir dette selvsagt tolket som en politisk markering av veldig mange. Det er vanskelig å forstå at dette skal være greit, når Fifa har vært så strenge på andre typer markeringer i dette mesterskapet, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

SPILTE I FØRSTE KAMP: Gaël Ondoua ble byttet inn etter 69 minutter mot Sveits. Foto: Adam Davy

Etter at Russland invaderte Ukraina ble de kastet ut av VM-kvalifiseringen. Dermed mistet de muligheten til å delta i Qatar-VM.

Ondoua kom til Russland i ung alder og har spilte i den russiske ligaen fra 2014-2019. Han har også russisk statsborgerskap, i tillegg til sitt kamerunske.

– Jeg spiller alltid i fotballsko med flagg. Jeg kommer aldri til å slutte med det. Russland er hjemmet mitt, det samme er Kamerun, sier han i et intervju med det russiske nettstedet Sport-Ekspress.

Han sier videre at han ikke forstår hva som er problematisk med flagg-valget. Han legger også til at han kommer til å fortsette å bruke dem, selv om noen klager på det.

Mina Finstad Berg kjøper ikke forklaringen til Ondoua. Hun mener man må ta innover seg hva flagget representer for andre.

– Fifa har valgt å utestenge Russland, med god grunn. Én ting er hva flagget symboliserer for spilleren selv, men man må jo også ta med inn over seg hva flagget representerer for resten av verden. Og akkurat nå symboliserer det russiske flagget en hensynsløs krig som rammer sivile knallhardt.