VM-ordkrig: – Han burde holde kjeft

Nederland - Argentina 2-2 (2-2 e.e.o, 3-4 på straffesparkkonkurranse)

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Det var ampert både under og etter VM-kvartfinalen mellom Nederland og Argentina.

Etter kampslutt sa Lionel Messi noe i retning mot Louis van Gaal. Det utløste en reaksjon fra van Gaal-assistent Edgar Davids, og det oppsto tumulter mellom den nederlandske og argentinske leiren.

Messi i krangel med legende

– Van Gaal sier at han spiller fin fotball, men han slår bare langballer, sier Messi til TyC Sports etter kampen.

Etter å ha feiret 2-0-scoringen sammen med lagkameratene, løp Messi mot den nederlandske benken og tok hendene bak ørene.

FEIRING: Lionel Messi feiret foran Nederland-benken etter 2-0-scoringen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Argentina-målvakt Emiliano Martínez langer også ut mot van Gaal.

– Jeg hørte at van Gaal sa at de hadde en fordel hvis det ble straffespark. Han burde holde kjeft, sier Martínez til beIN Sports.





Van Gaal overrasket med kampplanen etter at Nederland havnet under 0-2. Han byttet inn Wout Weghorst og flyttet stopper Virgil van Dijk opp på topp. Han slo lange baller mot de to kjempene.

– Vi er nødt til å hylle van Gaal for å være pragmatisk. Å ta frem lange baller i Nederland er bannlyst, sier tidligere landslagssjef Åge Hareide i NRK-studio.

– Van Gaa har fortalt alle hvordan fotballen har utviklet seg. Han tar sporten 20 år tilbake. Det er lange baller, sa Arsenal-legenden Martin Keown på BBC.

Bryter ut i full krangel – van Dijk meiet ned spiller

Både Martínez og Messi var også svært kritiske dommer Antonio Mateu Lahoz etter kampen.

– Jeg vil ikke snakke om dommeren fordi du blir straffet. Du kan ikke si hva du mener, sier Messi til TyC Sports etter kampen.

– Fifa (Det internasjonale fotballforbundet) kan ikke sette opp en sånn dommer for denne kampen fordi han ikke er klar for oppgaven, sier Paris Saint-Germain-stjernen.

Argentina skal møte Kroatia i VM-semifinalen.