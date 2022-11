VM-ballen får kritikk: – Alle har samme problem

BRA FOR NOEN: Mange hyller den nye VM-ballen, men for keepere er den ikke like godt mottatt. Her tester Schmeicel ballen på trening fredag 18. november. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

Helt siden i Japan og Sør-Korea i 2002, har det blitt utviklet en egen VM-ball. Mesterskapet i Qatar er ingen unntak.

Nå har lagene som skal spille i Qatar begynte å trene med ballen, og den danske troppen har fått testet ballen.

BALLEN: Dette er Al Rihla - VM-ballen. Foto: Miguel Medina / AFP

– Jeg vil si at det er en fantastisk ball å sparke. Det må jeg si. Det er nok en av de beste ballene som er laget for å sparke, sier Kasper Schmeichel til dansk TV 2.

Men for han er det et stort problem. Den tidligere Leicester-keeperen, som nå spiller i Nice, sier den ikke er like heldig for keeperne.

– Den er laget på en måte hvor det ikke er tenkt på keepere. Her snakker jeg om grepet på ballen, sier Schmeichel.

Han utdyper slik:

– Jeg har snakket med ganske mange keepere, og alle har samme problem: Vi finner ikke hansker som passer til det. Men da må man være kreativ, og det er mange små ting vi kan gjøre for at det skal bli mer overkommelig for keepere, sier Schmeichel.

GREP: Det spørs om det blir like enkelt for Kasper Schmeichel å holde ballen i fast grep under VM. Foto: FRANCK FIFE

Ballen til årets VM har fått navnet Al-Rihla - som betyr «reisen». Det er Adidas som har produsert ballen.

På sine nettsider skriver Adidas at ballen tar presisjonen til «nye høyder». I tillegg skal den gi bedre skru og nøyaktighet.

– Det er selvfølgelig markedsføring, og de vil selge baller. Mitt eneste håp er at en keeper en dag vil bli inkludert i designprosessen. Nei, spillet skal være raskt, og ballen er laget for å score mål, sier Schmeichel til dansk TV 2.

For utespillerne ser det ut som at det ikke er mye misnøyde. Landslagskollega Martin Braitwaite deler ikke samme oppfatning.

– Jeg skal score mål, så for meg er det fint. Jeg har ikke problem med ballen, sier han til TV 2.

Ballen fra Sør-Afrika i 2010, «Jabulani», fikk massiv kritikk. Den ble kalt badeball, og til og med det amerikanske romfartsetaten NASA mente ballen var uberegnelig.

Danmark åpner VM mot Tunisia neste onsdag klokken 14 på TV 2 Direkte. Danskene er også i gruppe med Frankrike og Australia.