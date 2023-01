– Virker ikke interessert i idrett

Over lengre tid har TV 2 dokumentert hvordan strømkrisen har herjet med norsk idrett. Og at idrettslag roper om hjelp fordi stadig flere idrettsforeldre sliter med å betale kontingenter og avgifter landet over.

Tarjei Bø er en av flere idrettsstjerner som nylig hudflettet regjeringen.

Nå reagerer flere politikere og idrettsleder på at de opplever at idrett ikke er like høyt prioritert fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), som andre ansvarsområder.

– Jeg vil oppfordre henne til å engasjere seg mer i idretten. Jeg har hørt at det er en statsråd som ikke er like mye til stede for idretten, som for kultur og likestilling, sier tidligere kulturminister Abid Raja (V).

KRITISK: Abid Raja sier Anette Trettebergstuen ikke prioriterer idretten. Her fra hans tid som kulturminister under OL i Tokyo. Foto: Heiko Junge

Den samme oppfatningen har daglig leder i Gneist IL, som er en av de største idrettsklubbene på Vestlandet.

– Vi ser gang på gang at kultur er mye viktigere. Jeg synes ikke Trettebergstuen virker interessert i idrett, sier Marit Helle Østervold.

– Tydelig bilde

TV 2 har bedt Kulturdepartementet om en liste over alle kultur- og idrettsarrangementer som Anette Trettebergstuen har vært til stede på, fra hun tiltrådte som kultur- og likestillingsminister i oktober 2021.

I sitt første år som minister var hun på dobbelt så mange kulturarrangementer, målt opp mot antall idrettsarrangementer.

Totalt deltok Trettebergstuen på 20 kulturarrangementer, mot 10 innen idrett (se fullstendig liste under).

Da er åpninger, hilsninger og besøk på kulturinstitusjoner utelatt.

Oversikt over kultur- og idrettsarrangementer: 2022: Idrett : 08.01: Idrettsgallaen

13.02: Barnas Holmenkolldag

18.03: Para EM Luftvåpen

19.03: Skiskyting/verdenscupfinale Holmenkollen

12.05: Mottakelse for OL/ Parautøvere

1.08: Besøke Norway Cup

05.11: Cupfinale fotball for kvinner Kultur: 17.01: Tromsø internasjonale filmfestival – åpningsfilm «Utvanderne»

23.03: Los Angeles – verdens verste menneske

25.05: Festspillene i Bergen, åpningsforestilling

10.06: Åpning av det nye Nasjonalmuseet

05.08: Åpning av Peer Gynt

13.08: Oslo Jazzfestival – konsert

26.08: Premiere «Olsenbanden – siste stikk»

09.09: Åpne Høstutstillingen

16.09: Premiere på Arne Lygres stykke «Jours de Joie», Paris

25.08: Premiere på «Albert Åberg»

25.08: Premiere på «Helt Super»

07.10: Åpne utstilling «Polarhistorie på skeiva», Polarmuseet, Tromsø

15.10: Festpremiere på tegnefilmen «Titiania» 2021: Idrett: 16.10: Besøkte NIFs ekstraordinære ting.

26.10: VM-kvalik Norge – Belgia, fotball kvinner

31.10: Finalekamp i NM i fotball for kvinner Kultur: 15.10: Festpremiere på Joachim Triers «Verdens verste menneske»

22.10: Til stede ved åpningen av ny MUNCH

23.10: Til stede på forestillingen «Hojotoho» – dele ut Danseinformasjonens ærespris

04.11: Festpremiere på «Tre nøtter til Aksepott»

07.11: Konsert med Åge Alexandersen og Trondheimsolistene

25.11: Premiere «Dialogues» Den Norske Opera

02.12: Julekonsert med Oslo fagottkor Oversikten omfatter forestillinger og arrangement som statsråden har deltatt på og vært invitert til som kulturminister og er basert på gjennomgang av statsrådens kalender dag for dag fra tiltredelsen 14. oktober 2021 og til oktober 2022. Private besøk på konserter, kino og teater er utelatt. Kilde: Kulturdepartementet

Høyre mener oversikten gir et tydelig bilde.

– Jeg er glad for at statsråden også besøker idrettsarrangementer. Det skulle jo bare mangle. Men disse tallene er dessverre med på å underbygge oppfatningen av at statsråden har et større engasjement for, og er mer opptatt av, kulturdelen av sitt ansvarsområde enn hun er av idrettsdelen. Det er synd. Idretten fortjener bedre, sier Høyres idrettspolitiske talsperson, Turid Kristensen.

Daglig leder i Gneist IL forstår ikke Trettebergstuens prioritering.

– Jeg mener ikke at kultur er uviktig, men i et folkehelseperspektiv burde ministeren engasjere seg mer for idretten, sier Marit Helle Østervold.

REAGERER: Marit Helle Østervold, daglig leder i Gneist Idrettslag (t.v) synes ikke kulturministeren virker interessert i idrett. Her med Erna Solberg og Trond Mohn (t.h). Foto: Marit Hommedal

Abid Raja kaller kulturministeren «en skuffelse».

– Jeg frykter at idretten vil fortsette å ikke være et prioritert område, sier Raja til TV 2.

– Har daglig kontakt

Anette Trettebergstuen svarer på kritikken fra Raja med at hun «er i kontakt med norsk idrett nesten daglig».

– Vi reiser rundt og samarbeider godt om det som er idrettens utfordringer. Og vi mener at vi har det store bildet av hva det idretten trenger, sier hun til TV 2.

Og fortsetter;

– Vi vet vi har store ting å gjøre med idretten. Vi trenger å få med flere frivillige, vi trenger å senke terskelen for deltakelse i idretten. Og det er vi godt i gang med å jobbe med.

PÅ CUPFINALEN: Anette Trettebergstuen deltok på cupfinalen for kvinner i 2021. Foto: Torstein Bøe

Ingen ny idrettsmelding

Den forrige regjeringen gikk i bresjen for en ny idrettsmelding, med Raja som minister. Denne ble lagt på is på grunn av pandemien. Erstatningen ble en idrettsstrategi. Så kom Stortingsvalget i 2021, og skifte av regjering.

Nåværende kulturminister Trettebergstuen har ingen plan om gjennoppta arbeidet med en ny melding for idrettspolitikken, opplyser Kulturdepartementet til TV 2.

Til tross for at NIF eksplisitt ba om at arbeidet med en ny stortingsmelding om idrett ble gjenopptatt da Støre-regjeringen kom til makta.

– Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker en ny idrettsmelding, og vi håper derfor fortsatt at arbeidet kan gjenopptas på et riktig tidspunkt, skriver idrettspresident Berit Kjøll i en e-post til TV 2.

NEI TIL NY IDRETTSMELDING: Idrettspresident Berit Kjøll og NIF ønsker at regjeringen gjenopptar arbeidet med en ny idrettsmelding. Foto: Stian Lysberg Solum

NIF hadde opprinnelig et forslag med over 15 ulike kapitler til den planlagte idrettsmeldingen.

Kjøll påpeker at idretten har opplevd både pandemi og pris- og kostnadsøkninger man ikke har sett tidligere.

– Forutsetningene for idrett er endret. Derfor er vi opptatt av å finne ut av hva samfunnet mener er status i dag, hvordan idretten skal understøttes, og hvordan Stortinget mener det er riktig å legge til rette for idrett og idrettsglede for flere i årene som kommer, skriver idrettspresidenten til TV 2.

– På grensen til latterlig

At Trettebergstuen likevel ikke ønsker å jobbe med en ny idrettsmelding, viser nettopp at idretten ikke har så høy prioritet, mener Abid Raja.

UTDELING: Trettebergstuen deler ut Bokhandlerprisen til Abid Raja for boka "Min Skyld". Foto: Nico Sollie / TV 2

– Hvorfor er det viktig med en idrettsmelding, Raja?

– Det vil innebærer forpliktelser, man må ha tiltak og det må det følges opp med penger. Dét tror jeg er grunnen til at hun ikke ønsker en ny melding. Ministeren har vist seg å være budsjett-taper. Hun har ikke gjennomslagskraft i egen regjering, og de få gjennomslagene hun har, vil hun prioritere på andre sektorer enn idrett.

Anette Trettebergstuen avfeier kritikken.

– Det er på grensen til latterlig, det var Raja selv som la arbeidet med idrettsmeldingen i skuffen. Jeg har jo sammen med med idretten tatt tak i de utfordringene som idretten nå har.

I USA: Kjersti Mo i Norsk filminstitutt og kultur-og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på tilstelningen i West Hollywood som følger med på Oscar-utdelingen. Foto: Terje Bendiksby

Hun viser til at Regjeringen har innført full momskompensasjon og en ordning for strømstøtte, legger om anleggspolitikken og bruker tidenes største sum på idrettslag.

– Det nytter ikke å skrive en idrettsmelding hvis man ikke handler, sier Trettebergstuen.

– Ganske utrolig

Marit Helle Østervold i Gneist IL reagerer sterkt på at Trettebergstuen ikke ønsker å jobbe med en ny idrettspolitisk melding.

– Det er ganske utrolig at hun ikke ser verdien av det.

Det samme understreker idrettspresident Berit Kjøll.

– I lys av den betydningen den norske idrettsbevegelsen har for samfunnsutviklingen, mener NIF det er viktig at Stortinget diskuterer idrett og forutsetningene for idrett med jevne mellomrom, og det er nå mer enn ti år siden forrige melding, skriver hun til TV 2.

Både Venstre, Høyre og Frp viser til at den forrige idrettsmeldingen er fra 2012.

– Idretten står overfor en rekke utfordringer, som økonomiske barrierer, større mangfold og at aktiviteten må opp, sier Turid Kristensen (H).

Og peker på at Trettebergstuen har gjenopptatt arbeidet med en melding for kunstnerpolitikken.

– Det bør være like stor fokus på idretten, sier Høyre-politikeren.

Silje Hjemdal i Frp mener situasjonen for idretten må tas på alvor og hadde håpet at Stortinget skulle få en ny idrettsmelding til behandling.

MANGE BEKYMRINGER FOR IDRETTEN: Silje Hjemdal, Frp. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Nå er det mange bekymringer knyttet til fremtidig rekruttering og tilbud. Spesielt nå som det har vært pandemi og det er trange tider for mange familier, er idrett og frivillighet en veldig viktig bærebjelke for mange. Jeg hadde håpet at regjeringen ville ha et større fokus på dette, sier Hjemdal.