Vill jubel etter VM-bragden: – Spillerne er klare til å dø for landet

Marokko - Spania 0-0 (3-0 etter straffesparkkonkurranse)

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Da Madrid-fødte Achraf Hakimi satte inn det avgjørende straffesparket for Marokko mot Spania, utløste det ville jubelscener.

Både det marokkanske laget og fansen tok av i Qatar.

Vill Marokko-jubel da de slo ut Spania

Marokkos landslagssjef Walid Regragui ble kastet opp i luften av spillerne og støtteapparat. Det samme ble keeperhelten Bono, som reddet to straffespark fra spanjolene, mens ett gikk i stolpen.

– Det er historisk for Marokko og Afrika. Ingen afrikanske land har nådd kvartfinalen siden 2010. Taktisk var vi enorme. Vi ga alt. Du trenger litt flaks i straffesparkkonkurranse, men vi visste at vi hadde en av verdens beste målvakter, sier Regragui til beIN Sports.

TIL HIMMELS: Walid Regragui hylles av spillerne etter triumfen mot Spania. Foto: Abbie Parr

– Spillerne er klare til å dø for landet. Vi vet ikke hvem vi møter i kvartfinalen, men vi skal ikke stoppe der. Nå skal vi nyte dette, men fra i morgen er det tilbake på jobb. Du må være ambisiøs, sier Regragui, som møter vinneren av Portugal og Sveits i kvartfinalen.

MAROKKANSK HELT: Paris Saint-Germain-stjernen Achraf Hakimi scoret det avgjørende målet for Marokko i straffesparkkonkurransen mot Spania. Foto: Ricardo Mazalan

Frankrike-stjernen Kylian Mbappé, som spiller med Hakimi til daglig i Paris Saint-Germain, var tidlig ute på Twitter for å hylle kameraten. Mbappé virker også å ha satt pris på pingvinfeiringen til Hakimi.

ACHRAF HAKIMI. 🐧🫶🏽👑 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022

Det er første gang Marokko skal spille VM-kvartfinale.

– Vi har nettopp skrevet historie. Det er en utrolig følelse vi hadde under kampen. Vi vil gjerne takke de marokkanske supporterne rundt om i verden for støtten. Denne seieren er for hele det marokkanske folket, det arabiske folket og alle muslimer i verden, sier Marokko-spiller Sofiane Boufal til beIN Sports.

Marokko er også Afrikas eneste gjenværende håp i VM. Afrika har aldri hatt et land i VM-semifinalen.

– Vi ønsket å skrive historie og nå nye milepæler. Vi var lojale til planen. Det er fantastisk å se jobben alle på banen legger ned, sier Marokko-forsvarer Romain Saïss til beIN Sports.