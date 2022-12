– Vil kanskje normalisere Saudi-Arabia som en naturlig del av toppfotballen

Se hva TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener om Ronaldo-ryktene i videovinduet øverst!

Ifølge den spanske storavisen Marca skal Cristiano Ronaldo fra 1. januar spille for den saudiarabiske klubben Al-Nassr.

Avisen skriver også at Ronaldo vil bli den best betalte fotballspilleren i verden. Ifølge Marca vil superstjernen tjene svimlende 200 millioner euro i årslønn.

RYKTER: Allerede tirsdag under Portugals kamp mot Sveits ble Ronaldo ønsket velkommen til den saudiarabiske klubben Al-Nassr. Foto: JOHN SIBLEY

For mens Qatar og De forente arabiske emirater har blitt sett på som sportsvaskere i mange år, har Saudi-Arabia havnet litt i skyggen til sine mindre naboer.

Det har endret seg nå. 2021 og 2022 er på vei til å skrive seg inn i Saudi-Arabias historie med gullskrift.

Først kjøpe de den tradisjonsrike fotballklubben Newcastle. Så sikret de seg De asiatiske vinterleker, som skal avholdes i 2029 og trolig koste 5000 milliarder kroner. Det har også versert rykter om at de ønsker å sikre seg fotball-VM i 2030.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er ikke overrasket over at Cristiano Ronaldo er høyt på ønskelisten rundt folk som skal promotere landet.

– Det har vært ganske åpenbart at han skulle finne seg en ny klubb. Mange hadde nok sett for seg USA eller kanskje til og med Portugal. Det gir god mening at den saudiarabiske ligaen ønsker å knytte til seg Ronaldo, nå når han ser ut til å være ferdig på toppnivå i Europa.

– Med ham vil de få en av de største merkevarene i internasjonal fotball, og en av dem som har preget den moderne fotballen desidert mest. Så det er ikke rart at de forsøker å hente ham, sier Finstad Berg.

– Kan havne i en situasjon hvor begge legenden er koblet til Saudi-Arabia

Med Ronaldo på laget vil Saudi-Arabia ha både ham og Lionel Messi som ambassadører.

For selv om Messi spiller for Qatar-eide PSG, har han tatt på seg en veldig godt betalt ambassadør-rolle for Saudi-Arabia.

– Ronaldo og Messi er jo enormt store merkevarer. Hvis du spør de fleste som har vokst opp med fotballen de siste 20 årene, hvem de første de tenker på når de hører ordet «fotball», så vil nok de aller fleste svare Messi eller Ronaldo. Nå kan man snart havne i en situasjon hvor begge disse legendene er koblet til Saudi-Arabia, sier Mina Finstad Berg.

Ettersom Messis kontrakt med Saudi-Arabia går til 2030, er det mange som tror det hele handler om å bruke ham som en nøkkelperson i dragkampen om fotball-VM i 2030.

EN FOT I BEGGE LEIRE: Lionel Messi spiller for Qatar-eide PSG, mens han er ambassadør for Saudi-Arabia. Foto: Petr David Josek

Da kan Messi raskt havne i en skvis, ettersom hans eget land Argentina, også skal ønske å avholde mesterskapet.

– Messi har solgt seg selv til djevelen, sier Khalid Al-Jabri i et intervju med The Athletic.

Al-Jabri vet hvor brutalt det saudiarabiske regimet kan være. Han har selv en bror og en søster som sitter fengslet i landet. Han skiller likevel på det å være ambassadør og det å spille i landet, som Ronaldo ryktes til.

MYE MAKT: Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani leser en tale under åpningsseremonien. Til venstre for ham sitter Fifa-president Gianni Infantino og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Foto: MANAN VATSYAYANA

– Vil kanskje normalisere Saudi-Arabia som en naturlig del av toppfotballen

Mina Finstad Berg synes det er vanskelig å skille fotballen fra myndighetene i landet.

– Det er vanskelig å skille. For noen år siden var det mange klubber som slet økonomisk. Da kom kronprinsen inn og slettet klubbenes gjeld. Ligaen ble oppkalt etter ham sesongen etterpå.

– I Al-Nassr som Ronaldo blir koblet til, ble klubbpresidenten og styret avsatt i fjor. Det var Sportsdepartementet som avsatte dem. Det sier litt om hvor tette koblingene er mellom klubbfotballen og myndighetene.

Hun tror også at dersom Ronaldo ender opp i saudiarabisk fotball vil det muligens normalisere Saudi-Arabia som en naturlig del av toppfotballen.

Noe det på langt nær er nå.

– Det å få Ronaldo til Saudi-Arabia når de ønsker seg VM og er på full fart inn i fotballens maktkorridorer vil være en fjær i hatten for dem.

– Det vil kanskje også normalisere Saudi-Arabia som en naturlig del av toppfotballen, som når Fifa-president Gianni Infantino inviterer med seg kronprins Mohammed bin Salman på VIP-tribunen under åpningskampen i Qatar, sier TV 2s sportskommentator.