Vil gjennomgå dødstall: – Det kommer til å bli fuss

Da The Guardian skrev at over 6500 gjestearbeidere har dødd i Qatar siden 2010 og frem til 2019, brøt boikott-debatten løs for alvor.

Diskusjonen om årets fotball-VM har i stor grad handlet om antall døde migrantarbeidere.

– Vi kan ikke helt leve med å diskutere fra tusenvis av døde migrantarbeidere, til tre, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

VM-komiteen hevder det er tre dødsfall som er arbeidsrelaterte knyttet til bygging av stadioner.

Klaveness krever en gjennomgang.

– Det må skje en analyse, mest mulig uavhengig undersøkelse av dette, og det er et ansvar vi i fotballen har for å få gjennomført det.

Har bred støtte

Hassan Al-Thawadi økte selv tallet på døde migrantarbeidere i et intervju med Piers Morgan under VM.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2022

I etterkant trakk VM-komiteen tilbake uttalelsene overfor danske DR.

– Det er viktig her at vi har et stort engasjement etter VM, for å ikke bare legge dette bak oss nå, og faktisk ha en skikkelig vurdering av det jeg kaller «elefanten i rommet». Som i realiteten er dødstall og antall skadede, særlig de første årene, sier Lise Klaveness til TV 2.

Hun erkjenner at det ikke vil bli en lett øvelse.

– Selv om det vil skape mye diskusjoner, press og fuss, så mener vi, England, Tyskland, og mange av de europeiske forbundene, at det er nødvendig.

Før VM forsøkte flere forbund i Uefa å legge press på Fifa og qatarske myndigheter for å få fremgang i saken.

– En slik analyse er viktig for å ha en bro til fremtiden nå, og for at vi skal kunne gå sammen videre i fotballverden, sier Klaveness.

I QATAR: Lise Klaveness i Doha under VM. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Får de erstatning?

TV 2 har snakket med flere migrantarbeidere og etterlatte som ikke har fått kompensasjon for skader og død.

Birendra Paswan reiste hjem fra Qatar lutfattig og arbeidsufør.

Rama får ikke erstatning etter mannens selvmord.

Mannen til Renuka falt ned fra finalestadion Lusail, og døde. Til tross for at selskapet ble dømt i qatarsk rett til å betale erstatning, måtte hun få hjelp av fagforeningen BWI.

– Det finnes kompensasjonsfond, så er spørsmålet om de er tilstrekkelige for skader og død tilbake i tid, sier Klaveness.

Og fortsetter:

– Og om de er omfangsrike nok eller om det bare gjelder de arbeiderne som er på stadioner, eller om de om knytter seg til annen nødvendig VM-infrastruktur.

Må få det de har krav på

Bare i løpet av VM har to migrantarbeidere dødd.

Qatar sier selv det har dødd 414 migrantarbeidere mellom 2014-2020 som følge av alle arbeidsrelaterte årsaker.

Nabina Luitel, som jobber for fagforeningen BWI i Nepal, mener Fifa har sviktet i sin rolle.

– De burde ha satt seg grundig inn i måten qatarske myndigheter har behandlet migrantarbeidere på, sier hun til TV 2.

TØFFE FORHOLD: Migrantarbeidere i Qatar som har jobbet for å forberede til VM. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Da hadde ikke arbeiderne dødd eller blitt skadet i arbeidsulykker, som nå, sier Luitel.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, selskaper og forbund har etterlyst at FIFA oppretter et fond.

– Dette med kompensasjonsfond har vært et tema lenge. Men de fondene som finnes, må først gjennomgås, sier Klaveness.

Dernest om de er tilstrekkelige tilbake i tid – også før 2015/2016.

– Det viktige er å få denne analysen, understreker fotballpresidenten.

Dernest få opprettet et fond som hjelper de i som «faller mellom stolene».

– Fondet skal være i regi av FIFA, og gjerne med qatarske myndigheter, slik at de som har lidd overlast for at dette mesterskapet skulle avholdes, får de det de har krav på.

Qatar har ansvaret

Det er i denne gjennomgangen man må gjøre en vurdering av dødstall.

– Hvor mange er det som har blitt skadet eller dødd, som følge av VM-tildelingen? Det vet vi jo ikke, sier Klaveness.

Og peker på at det er ikke bare stadioner som er nødvendig VM infrastruktur.

– Den prosessen blir veldig vanskelig, men det blir viktig for å sikre «no-repetition».

MAKTEN: Qatar's kongefamilie og FIFA President Gianni Infantino, sammen med Saudi Arabia's kronprins Mohammed bin Salman al-Saud. Foto: MANAN VATSYAYANA

– Hva tenker du om utsagnet «Fifa har sviktet i sin rolle»?

– Som prinsipp er det utrolig viktig at myndighetene i landet har ansvaret for arbeiderne i landet, svarer Klaveness.

Og fortsetter;

– Men denne tildelingen skjedde på uforsvarlig grunnlag, med uakseptable konsekvenser.

Hun skal tilbake til Doha med menneskerettighetsgruppen i Uefa.

– Kommer ofrene til å få en oppreisning?

– Det er kompenasjonsfond opprettet. Sannheten er ikke så enkel å forstå eller formidle i et intervju. Det er komplekst.

– Derfor er det så viktig å ha den prosessen nå, der man gjennomgår og analyserer, hva skjedde egentlig med arbeiderne? Hva kostet det dem, de første årene?

For svaret er at vi ikke vet, minner Klaveness om.

– Vi vet ikke hvor mange migrantarbeidere som ikke har fått det de har krav på, og det kan vi ikke leve med.