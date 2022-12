Vil bryte fordommene mot qatarske kvinner

Qatar er et av verdens rikeste land, et land mange har ment mye om i forkant av fotball-VM. De fleste som bor i landet er utenlandske gjestearbeidere, og minoriteten i landet er qatarerne.

Både før og under Fotball-VM har vi hørt lite fra innbyggerne i Qatar, spesielt kvinnene. Men å komme i kontakt med en qatarsk kvinne viser seg å være vanskelig.

Gjennom bekjente blir TV 2s team satt i kontakt med noen qatarske kvinner. Alle vi prater med ønsker ikke å bli intervjuet, men tipser oss om hvor vi kan finne qatarske kvinner.

TILDEKKET: De aller fleste kvinnene vi møter her i Doha vil ikke bli filmet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Jakten på den qatarske kvinnen

Vi er på The Pearl i Qatar. En kunstig øy der rikdommen er tydelig. Her ligger flere kaféer og butikker, med utsikt til luskusyachter på havnepromenaden.

I motsetning til Saudi-Arabia, hvor kvinner fikk retten til å kjøre for bare noen år siden, har qatarske kvinner i flere tiår cruiset i superbilene sine langs byens palmekledde promenade.

Men det er også et konservativt land hvor det fortsatt finnes et vergesystem, og en lovgivning som i mye større grad begrenser kvinner i forhold til menn.

The Pearl er en av plassene qatarske kvinner liker å tilbringe formiddagen, men å få snakke med dem på TV viser seg å være utfordrende.

– Det vil bli vanskelig. Qatarske kvinner er veldig private og liker ikke å stille opp på TV-intervjuer, forteller en qatarsk dame som er ute for å spise lunsj med venninnen.

Vi snakker med flere av kvinnene som er ute for å spise lunsj. Mange av dem tar oss godt i mot med et vennlig smil, men ønsker ikke å stille på TV.

– Jeg blir litt flau av sånt, forteller en av dem.

Men de vil så gjerne hjelpe oss med å finne noen som kan snakke på vegne av dem. Vi blir tipset om å finne noen som deler livet sitt på sosiale medier og blir satt i kontakt med flere.

Til slutt får vi napp.

VIL MØTE TV 2: Endelig får vi tak i en qatarsk kvinne som vil treffe oss. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

SPRANGRIDNING: Her konkurrerer kvinner og menn sammen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Kvinner på rideklubb

Få timer senere befinner vi oss på en rideklubb midt i Doha. Der foregår et hestestevne, hvor både jenter og gutter konkurrerer sammen.

En av initiativtakerne og trenerne på rideklubben er 36 år gamle Aisha Bint Abdullah Al Naemi.

Aisha møter oss med et stort smil rundt munnen, og er glad for at hun får snakke på vegne av kvinner i Qatar.

– Hvorfor har det vært så vanskelig for oss å finne noen som vil stille til et intervju?

– Vi er et lite samfunn der få eksponerer seg i mediene, derfor er det ikke alle som er like komfortable med å stille til intervju. Det er et valg jeg tenker at folk må respektere, sier Aisha.

TRENER: Aisha har trent en rekke jenter til å bli ryttere. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

LIDENSKAP: Aisha har drevet med hest siden hun var seks år gammel. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Aishas store lidenskap i livet er hestesport. 36-åringen har selv konkurrert i flere år, og trener hver eneste dag.

– Det er helt normalt å se en qatarsk kvinne ridende på hest. Men europeere tror sikkert av vi ikke får lov til å gjøre noe. At det er for strengt, og at vi ligger etter, sier Aisha.

Representerer du den Qatarske kvinnen, eller er du annerledes?

– Jeg representerer! Livet mitt her i Qatar er likt resten av kvinnene her. Vi har rettigheter, jobb og vi kan drive med idrett. Vi mangler ikke noe, forteller hun.

Vanligvis bærer qatarske kvinner hodeskjerf og en løs kappe, bedre kjent som abaya.

Når Aisha er på hesten byttes de tradisjonelle klærne ut med bukse og jakke. Håret settes opp i et hårnett under hjelmen.

– Religionen begrenser oss ikke, men vi holder litt fast på tradisjonene her i gulfregionen, forteller hun.

Sammen med rytteren beveger vi oss bort fra banen hvor konkurransen holdes og inn i stallen. Her hilser Aisha på flere av sine mannlige medarbeidere, og bruker mye humor i møte med det motsatte kjønn.

– Kom an gutter, nå må dere vise hvor kul dere er med qatarske kvinner, sier hun med en lattermild stemme.

VENNSKAP: Aisha og hennes hest Grosso. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

I AKSJON: Det trenes daglig på rideklubben i Doha. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Aisha mener idretten gjør kvinner sterkere.

– Jeg vil at flere kvinner i Qatar skal drive med denne idretten. Den gir ekstra selvtillit og styrke. Jeg ville aldri vært den samme uten, forteller hun.

I stallen er det ni hester som tilhører Aisha og hennes venninner. Her er det tydelig hvem som er sjefen.

– Her er det nesten bare hannhester, og det er vi jenter som styrer dem, sier hun med et bredt smil.

Fotball-VM og kritikken

Qatar har høstet mye kritikk i forkant av fotballmesterskapet. Spesielt har det vært rettet mye kritikk på migrantarbeidernes forhold og menneskerettigheter.

Aisha har fått med seg kritikken i forkant av mesterskapet.

– Jeg kan forstå det. Det handler ikke bare om Qatar, det handler om at der et arabisk og muslimsk land som fikk VM. Vi er mer konservative, noe som er vanskelig å akseptere for europeere eller vestlige, sier hun.

– Hvor opptatt er dere av fotball?

– Vi har flere kvinner som er interessert i fotball, ser kampene på stadion eller ute på storskjerm, forteller hun.

36-åringen har hele livet holdt med ett lag.

–Jeg støtter Argentina fordi jeg elsker Maradona, sier hun.

Men i det siste har ting endret seg for Aisha. For første gang i historien skal et afrikansk, arabisk og muslimsk land spille semifinale i VM. For Marokko slo ut storfavoritten Portugal, og er dermed videre til semifinalen hvor de skal møte Frankrike.

– Hvis Marokko går videre til finalen og møter Argentina. Selvfølgelig holder jeg med Marokko da. Jeg holder med araberne, sier Aisha.